DIRETTA Nations League, Belgio-Italia: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Re Baldovino’ tra i Diavoli Rossi di Tedesco e gli Azzurri di Spalletti in tempo reale

L’Italia è di scena a Bruxelles contro il Belgio in una gara valida per la quinta e penultima giornata della fase a gironi di Nations League. Una sfida che può già chiudere il discorso qualificazione che sarà diretta dall’arbitro rumeno Petrescu.

Da un lato gli Azzurri di Luciano Spalletti, in testa al gruppo B e unica nazionale ancora imbattuta, hanno a disposizione due risultati su tre per strappare aritmeticamente il pass per i quarti di finale. A Donnarumma e compagni, infatti, basta anche un pareggio per essere certi almeno del secondo posto, mentre con un successo ed una contemporanea sconfitta della Francia contro Israele, anche la prima posizione diventerebbe matematica. Dall’altro lato i Diavoli Rossi di Domenico Tedesco, che hanno ritrovato Lukaku, sono reduci dalla sconfitta casalinga contro i Galletti e non hanno alternative alla vittoria per tenere viva la speranza di andare avanti in questa manifestazione. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 1 e sarò visibile in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Rai Play. All’andata, a Roma, le due formazioni pareggiarono con il risultato di 2-2: al doppio vantaggio siglato da Cambiaso e Retegui, risposero le reti messe a segno da De Cuyper e Trossard. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Re Baldovino’ tra Belgio e Italia live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Belgio-Italia

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, Castagne; Onana, Engels; Openda, Trossard, De Cuyper; Lukaku. Ct. Tedesco

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. Ct. Spalletti

CLASSIFICA GIRONE B: Italia punti 10, Francia 9, Belgio 4, Israele 0.