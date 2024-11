Belgio-Italia, peggiore in campo per distacco: “E’ un giocatore finito”

Dopo il primo tempo di Belgio-Italia, messaggi negativi su uno dei giocatori più attesi: prestazione assai deludente, critiche a non finire

Serata di grande sport italiano, con il doppio evento in corso. Telespettatori divisi tra Belgio-Italia di Nations League e il match di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev alle ATP Finals di Torino. Sarà interessante, alla fine, scoprire i dati sugli ascolti delle due partite, ma di certo la Nazionale di calcio non sta sfigurando.

Grande primo tempo degli azzurri di Spalletti a Bruxelles. Meritatamente in vantaggio con una rete di Sandro Tonali al termine di una ottima azione, in pieno controllo della sfida e rischiando pochissimo, con trame di gioco efficaci e ariose. Si avvicina il passaggio alla fase a eliminazione diretta di Nations League, proseguendo su un percorso virtuoso riavviato dopo il disastroso Europeo. C’è invece chi si sta producendo in una prestazione sconcertante.

Belgio-Italia, altro flop per Lukaku: tutti contro di lui

Tutti largamente sopra la sufficienza tra gli azzurri, male invece Romelu Lukaku. Il centravanti del Napoli, al ritorno con la sua nazionale, è stato annullato dal compagno di club Buongiorno.

L’attaccante belga conferma di vivere un momento di forma non eccezionale, tutt’altro, facendo fatica a mettersi in luce. E secondo più di qualcuno, si sta ormai avviando verso il tramonto della sua carriera ad alto livello. Ecco una carrellata di commenti impietosi sui social:

#Lukaku è chiaramente un ex calciatore. Non riesco a capire cosa sia passato per la testa di #Conte e #Delaurentiis quando in estate hanno fatto carte false per averlo. #BelgioItalia — Fabiano Medugno (@FabianoMad_ugno) November 14, 2024

Solo in Italia possono considerare romelu lukaku giocatore di calcio — claudia𓁥 (@iamfakeC) November 14, 2024

Che somaro Lukaku — Matteo Dentini ⭐️⭐️ (@MatteoDentini) November 14, 2024

#Lukaku è un giocatore FINITO da quando ha lasciato l’#Inter. Pensate quel cazzo che vi pare ma gli restano il campionato Arabo o Americano. In Europa continuerà ad essere un declino totale.#BelgioItalia #UEFANationsLeague — Marco Cantini 🖤⭐💙⭐ (@Triplete_1908) November 14, 2024

certo che Lukaku numero 10, non si può proprio vedere. L’anticalcio per eccellenza.#BelgioItalia — Riccardo Ciccarese (@RickyCiccarese) November 14, 2024