Roma, ecco Ranieri: il ‘sollievo’ di Hummels

Il club giallorosso ha scelto la propria guida tecnica: il messaggio del difensore tedesco

La Roma a Claudio Ranieri. Il tecnico è pronto alla sua terza avventura alla guida dei giallorossi. Un ritorno a casa per lui, che si è sempre professato tifoso dei capitolini. Ranieri ha firmato e prenderà il posto di Ivan Juric.

Per il tecnico una sfida subito in salita visto che i primi due impegni in campionato in questa terza avventura giallorossa saranno rispettivamente contro Napoli in trasferta e Atalanta in casa e nel mezzo il complicatissimo impegno in Europa League sul campo del Tottenham a Londra. Tre sfide già cruciali per l’allenatore, obbligato a fare punti per risalire la china e non farsi risucchiare in una clamorosa zona retrocessione. Ranieri però ha già ben chiaro quello che sarà il suo modo di giocare. Le prime mosse saranno quelle di schierare un tandem d’attacco composto da Dybala e Dovbyk e di collocare Mats Hummels al centro della difesa. Dubbi invece attorno a quella che sarà la posizione di Soule, anche se l’allenatore aveva pronunciato parole di grande apprezzamento nei confronti dell’argentino nella scorsa stagione quando era alla guida del Cagliari in occasione della sfida contro il Frosinone.

Roma, Hummels scherza sui social: il ‘like’ dei compagni di squadra

Tornando ad Hummels, il tedesco ha fino ad ora ha collezionato una sola presenza in maglia capitolina: 23 minuti giocati e una sfortunata autorete nella clamorosa debacle di Firenze contro la Fiorentina.

E il campione del Mondo del 2014 si è anche reso protagonista di un post social decisamente curioso, che ha trovato pure l’apprezzamento di diversi compagni di squadra. Su Instagram il centrale tedesco ha pubblicato una sua foto con il telefonino in mano e un’espressione certamente in apprensione, accompagnata dalla frase “Io nelle ultime 72 ore”. Un post che fa trasparire come il giocatore abbia certamente controllato la situazione legata al nuovo allenatore. Un post che ha trovato l’apprezzamento, come detto, anche di diversi compagni di squadra. Il “Mi piace” è arrivato infatti da Svilar, Dybala e Shomurodov, che hanno apprezzato la foto pubblicata dal proprio compagno, anche loro sicuramente trepidanti in queste ore in merito alle voci del nuovo allenatore.