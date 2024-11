Osimhen in bianconero: la proposta sbaraglia la concorrenza

Il bomber nigeriano, attualmente al Galatasaray ma di proprietà del Napoli, sembra al centro del calciomercato

Il vizio del gol non lo ha certo perso. Victor Osimhen ha impiegato pochissimo per conquistare i cuori dei tifosi del Galatasaray. Difficile non amarlo se nei primi due mesi e mezzo con il nuovo club è stato capace di mettere a segno 8 gol e quattro assist in nove partite.

Un bottino di tutto rispetto che lo ha riportato, semmai ce ne fosse stato bisogno, sotto i riflettori della big d’Europa. Istanbul per l’attaccante ancora di proprietà del Napoli può essere meta di passaggio, almeno questo dice il contratto di prestito firmato ad inizio settembre, ultima occasione per Osimhen di giocare in un’altra squadra che non fosse quella azzurra.

Lo sta facendo nel migliore dei modi, tanto che anche il Galatasaray sta pensando di acquistarlo a titolo definitivo, anche se i costi dell’operazione non si preannunciano certo leggeri. Inoltre il nome di Osimhen, come detto, sta tornando a far gola alle grandi d’Europa e al nigeriano non dispiacerebbe certo tornare in uno dei campionati di altissimo livello. Un accostamento c’è stato anche con la Juventus, dove si trova Giuntoli che lo ha portato in Serie A, ed il suo futuro potrebbe proprio essere bianconero.

Napoli, Osimhen bianconero: la Juve non c’entra

Non alla Juventus però perché la società piemontese potrebbe essere battuta dalla ricca Premier League. Lì dove, stando a quanto riporta ‘The Chronicle’, il Newcastle potrebbe acquistare in estate proprio Osimhen.

Il quotidiano riferisce che il nigeriano potrebbe essere proposto alla società inglese che potrebbe dover rinunciare a Isak finito nel mirino dell’Arsenal. I Gunners sono un’altra squadra che potrebbe puntare su Osimhen, insieme al solito Chelsea. Il Newcastle però sembrerebbe intenzionato a fare sul serio per un attaccante e avrebbe pronto anche il piano B, un altro nome che tira in ballo la Juventus: Jonathan David.

Rispetto al calciatore di proprietà del Napoli, il canadese ha il vantaggio di avere il contratto in scadenza e di poter quindi essere preso a parametro zero. Situazione comunque da monitorare con Osimhen che potrebbe vestirsi di bianconero.