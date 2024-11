Inter-Napoli, caos e polemiche: scatta la punizione severissima

Scatta il provvedimento dopo Inter – Napoli e le polemiche per il dubbio e discusso rigore concesso ai nerazzurri

Non si placano le polemiche dopo Inter-Napoli: fa ancora discutere il rigore concesso per il tocco di Anguissa ai danni di Dumfries.

Dopo le recenti polemiche sull’operato di diversi arbitri italiani, tra cui Feliciani, Maresca, Pairetto, Ayroldi e Marinelli, anche Maurizio Mariani si trova a dover affrontare le conseguenze di una decisione controversa. Il fischietto romano Mariani, arbitro della partita tra Inter e Napoli, ha alzato un vero e proprio polverone di polemiche dopo aver concesso un rigore discutibile per un contatto lieve tra Anguissa e Dumfries, suscitando il disappunto dei giocatori azzurri, dell’allenatore Antonio Conte e – a quanto pare – anche del designatore arbitrale Gianluca Rocchi.

L’episodio potrebbe infatti portare a una decisione significativa: Maurizio Mariani non sarà completamente escluso dalle competizioni, ma per il momento sarà impiegato in Serie B, prima di poter tornare a dirigere le partite di Serie A, in una data ancora incerta come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Inter-Napoli: provvedimento dopo il rigore di Mariani

L’assegnazione del rigore ha subito scatenato la forte reazione del tecnico azzurro Antonio Conte, il quale a margine dell’incontro ha commentato l’episodio senza usare troppi giri di parole.

In particolar modo, Conte ha dichiarato che “l’arbitro va aiutato”, sottolineando l’importanza dell’onestà nell’uso del Var , che rappresenta uno strumento cruciale ma che, secondo il tecnico, va impiegato con trasparenza per evitare dubbi e sospetti. Le parole di Conte hanno acceso un intenso dibattito nei giorni successivi, suscitando una serie di opinioni tra giornalisti, commentatori sportivi e tifosi, e persino alcune frecciatine indirette.

In questo clima di polemica, Gianluca Rocchi, ex arbitro e attuale responsabile della CAN A e B, ha sentito la necessità di intervenire per chiarire la posizione ufficiale dell’associazione arbitrale e calmare gli animi. Rocchi ha ammesso che, in quell’occasione, sarebbe stato meglio non assegnare il rigore, data la natura “leggera” del contatto, e ha esortato gli addetti ai lavori a considerare l’importanza del rispetto nelle dichiarazioni post-partita, poiché, come ha dichiarato, “senza rispetto si rischia di incendiare il clima”.

In questo contesto si inquadra la decisione di “retrocedere” Mariani in Serie B, misura che non rappresenta un provvedimento nuovo, anzi. In passato, diversi arbitri hanno vissuto un passaggio in cadetteria a seguito di decisioni sbagliate. Alcuni sono anche rimasti stabilmente in B.

Nessun provvedimento per Conte

Per quanto riguarda Antonio Conte, invece, non ci saranno sanzioni per le dichiarazioni rilasciate dopo la partita. Nonostante il tono critico, le frasi del tecnico napoletano non sono state considerate offensive né tali da violare il regolamento, dunque non sono scattati provvedimenti dopo che, nelle scorse ore, era emersa la notizia di un possibile deferimento per il tecnico azzurro.