Game over Juve: 75 milioni e scambio per Osimhen

Il bomber di proprietà del Napoli sarebbe il ‘sogno’ di Cristiano Giuntoli. Le ultime indiscrezioni dalla Turchia

Osimhen si già preso il Galatasaray. Nonostante l’infortunio muscolare e, triste dirlo, grazie anche al grave infortunio accorso a Mauro Icardi. Ora è solo lui il ‘faro’ dell’attacco dei giallorossi, primi in Super Lig con 5 punti di vantaggio sul Fenerbahce di Mourinho.

Per la testa della classifica è stato importantissimo l’apporto del nigeriano, autore di 8 gol in 9 partite. Osimhen si è trasferito a Istanbul in prestito, dopo un calciomercato estivo a dir poco turbolento. È stato a un passo dal trasferirsi in Arabia, saltò tutto in prossimità del traguardo, con l’ex Lille che ambiva alla Premier o, meglio ancora, al PSG.

Ma né le inglesi, nella fattispecie il Chelsea, né i parigini hanno deciso di investire per il suo cartellino, così lui e il Napoli sono rimasti col cerino in mano. Fino all’ingresso in scena del Galatasaray il quale ora punta ad acquistarlo, per nulla spaventato dalla clausola di 75 milioni di euro.

Juventus, Osimhen ‘sogno’ impossibile: nuovo affare tra Galatasaray e Napoli

Proprio oggi in Turchia parlano di piano d’assalto del ‘Cimbom’ per chiudere l’operazione Osimhen a titolo definitivo. ‘Milliyet’ scrive che il Galatasaray pianifica una proposta cash più una contropartita tecnica a scelta tra Davinson Sanchez (difensore), Baris Alper Yilmaz e Yunus Akgun (esterni entrambi).

Tutti e tre sarebbero profili graditi al Napoli, quindi per logica in primis a Conte. Il colombiano, Sanchez, lo ebbe al Tottenham: all’inizio giocò molto e da titolare, poi anche per guai fisici perse centralità nelle sue gerarchie per la difesa. Al tecnico salentino un centrale farebbe comodo già a gennaio, ma Sanchez non potrebbe arrivare visto che gli azzurri non hanno più posti per gli extraUE.

L’affarone Osimhen sarebbe per giugno, con De Laurentiis che non vede l’ora di disfarsene una volta per tutte. Per la fonte turca, la trattativa tra le due società dovrebbe iniziare a breve. Il bomber di Lagos sarebbe pure il ‘sogno’ di Giuntoli, del resto fu lui a portarlo a Castelvolturno, tuttavia per la Juventus era, è e sarebbe sempre un’operazione pressoché impossibile. Per costi soprattutto, ma anche per gli eventuali ostacoli di una trattativa con ADL.