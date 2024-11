Champions, ottavi di finale da urlo: c’è subito Inter-Juventus

Derby d’Italia in campo internazionale, le avversarie di Atalanta e Milan ed il verdetto sul Bologna: il super computer svela tutti gli accoppiamenti

I tifosi devono ancora abituarsi alla nuova Champions League. Più squadre, più partite e, soprattutto, una classifica unica che comprende tutte le partecipanti. La pausa per le Nazionali arriva a metà del percorso, con quattro gare su otto disputate che permettono di fare i primi calcoli.

Al momento delle cinque formazioni italiane coinvolte, una sarebbe già qualificata agli ottavi di finale (l’Inter che occupa la quinta posizione) ed una sarà già eliminata: il Bologna trentunesimo. Le altre tre, invece, dovrebbero passare per i playoff: dall’Atalanta nona, alla Juventus undicesima, fino al Milan ventesimo. Posizioni destinate a cambiare da qui all’ultima giornata in programma a fine gennaio, con il super computer di Opta che ha fatto le sue previsioni sulla classifica finale. Il Liverpool, attualmente primo a punteggio pieno, manterrebbe la testa della graduatoria, ma seguito proprio dai nerazzurri di Inzaghi. Subito agli ottavi anche gli orobici di Gasperini, che salirebbero al settimo posto. Balzo in avanti anche per i rossoneri di Fonseca, pronosticati come tredicesimi, mentre i bianconeri di Thiago Motta scalerebbero in diciottesima posizione. Niente da fare per i rossoblu di Italiano, stabili al trentunesimo posto.

Previsioni Opta in Champions: le avversarie di Inter, Juve, Milan e Atalanta

Se davvero dovessero essere rispettate le previsioni del super computer, il Milan avrebbe il 50% di possibilità di dover affrontare di nuovo il Real Madrid, appena battuto al ‘Bernabeu’, nei sedicesimi di finale. Con la vincente che poi farebbe gli ottavi contro una tra Sporting CP e Barcellona.

Possibile deja-vù anche per la Juve, che da diciottesima dovrebbe disputare il playoff contro uno tra il Lille (sedicesimo) appena sfida in terra francese ed il Celtic quindicesimo. In caso di passaggio del turno, attenzione al derby d’Italia in campo europeo: alla Vecchia Signora, infatti, toccherebbe una tra l’Inter seconda ed il Liverpool primo. Per quanto riguarda l’Atalanta, infine, le opzioni sarebbero quattro, tre delle quali certamente molto difficili, ma suggestive: si va dall’Arsenal già incontrato in questa edizione della Champions al Bayer Leverkusen contro cui ha vinto la scorsa Europa League, passando per il Paris Saint-Germain e la Dinamo Zagabria.