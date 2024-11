Zirkzee torna in Serie A: Il Manchester United ha già trovato il sostituto

L’attaccante olandese ex Bologna può finire nel mirino di Juventus e Milan: i Red Devils hanno scelto il nuovo bomber

Scampoli di match e nulla più: Joshua Zirkzee si immaginava sicuramente in un altro modo il suo inizio di avventura in Premier League.

L’approdo al Manchester United dell’ex bomber del Bologna è stato, invece, caratterizzato da poco spazio in campo e ancora meno gol. Solo uno quello messo a segno nelle 17 presenze fin qui collezionate in tutte le competizioni, per un totale però di appena 699 minuti (40 minuti a partita). Troppo poco per un calciatore costato oltre quaranta milioni di euro ed arrivato all’Old Trafford con le stimmate del predestinato. Il 23enne ha reso nettamente al di sotto delle aspettative ed il suo futuro sembra segnato: lontano dalla Premier League.

Ora che Amorim si appresta a sbarcare allo United, Zirkzee avrà poche settimane per convincerlo a puntare ancora su di lui, anche se la decisione sembra ormai presa: a gennaio l’olandese potrà essere ceduto, anche in prestito. Ad avvalorare questa ipotesi c’è il fatto che dall’Inghilterra indicano che i Red Devils hanno già individuato un attaccante da acquistare a gennaio.

Zirkzee tra Juve e Milan: nuovo bomber allo United

Stando a quanto riferisce ‘L’Equipe’, infatti, ci sarebbe proprio il Manchester United dietro la volontà di Nkunku di lasciare il Chelsea.

Come Zirkzee, anche l’attaccante francese non sta trovando grande spazio nella squadra di Maresca, anche se il suo score è di tutt’altro livello. Dieci gol segnati nelle 17 apparizioni in campo, la media di una rete ogni 69 minuti in campo. Un bottino ragguardevole ma che non ha spinto l’allenatore italiano ha dargli fiducia, soprattutto in campionato dove ha disputato appena 169 minuti.

Ecco allora che il calciatore spinge per un addio a gennaio e il Manchester United ci starebbe seriamente pensando. Il suo arrivo rappresenterebbe il segnale per il via libera definitivo alla cessione di Zirkzee. Sull’ex Bologna potrebbe così tornare la Juventus che ha la necessità di intervenire per garantire un’alternativa a Vlahovic, ma potrebbe esserci anche un pensiero da parte del Milan che in estate ha a lungo corteggiato il calciatore. In entrambi i casi l’affare potrebbe avere possibilità di riuscita soltanto con la formula del prestito.