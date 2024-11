Retegui al posto di Vlahovic: plusvalenza immediata

Mateo Retegui potrebbe già lasciare l’Atalanta: sirene di mercato per l’attaccante italo-argentino

I grandi club cominciano a muoversi per Mateo Retegui, valorizzato da Gian Piero Gasperini all’Atalanta.

Mancano meno di due mesi all’inizio della sessione invernale di calciomercato, ma sono già partite le grandi manovre dei big club europei, a caccia dei potenziali rinforzi per affrontare la seconda parte della stagione. Tra i giocatori che potrebbero finire al centro del consueto valzer di attaccanti c’è Mateo Retegui, attaccante italo-argentino classe ’99 in forza all’Atalanta.

Il giocatore nativo di San Fernando è stato particolarmente valorizzato da Gian Piero Gasperini: basti pensare che alla sua prima stagione in Italia con la maglia del Genoa l’ex Tigre e Boca Juniors aveva realizzato nove gol e tre assist tra campionato e Coppa Italia mentre ora, dopo appena dodici gare di Serie A, ha già timbrato undici volte il tabellino dei marcatori, mettendo nel mirino il suo record personale di gol stagionali, ovvero quello delle 19 reti messe a segno nel 2022 con il Tigre in patria.

Retegui nel mirino di una big: intreccio con Vlahovic

Tra le squadre che avrebbero messo gli occhi su Mateo Retegui ci sarebbe anche l’Arsenal di Mikel Arteta come riportato da caughtoffside.com.

Il club londinese da tempo è sulle tracce di Viktor Gyokeres, attaccante svedese classe ’98 in forza allo Sporting Lisbona, autore già di ventitré gol in questa prima parte di stagione tra campionato portoghese e coppe.

Si tratta di uno degli attaccanti più cercati d’Europa e che difficilmente si muoverà nella sessione invernale di calciomercato. Ecco perché i Gunners potrebbero virare su Mateo Retegui per gennaio, ma serviranno non meno di cinquanta milioni di euro per strappare l’attaccante italo-argentino all’Atalanta che in estate lo ha prelevato dal Genoa spendendo oltre 20 milioni di euro dopo il grave infortunio occorso a Gianluca Scamacca.

L’Atalanta dal canto proprio non è intenzionata a privarsi del giocatore scuola Boca Juniors, a meno che l’Arsenal non metta sul piatto un’offerta da 50 milioni, anche se il club londinese non vorrebbe spingersi oltre i trenta per un giocatore che rappresenta comunque un ‘piano B’ rispetto a Gyokeres e anche a Dusan Vlahovic, altro attaccante da tempo nel mirino di Arteta.