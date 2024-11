Paratici si vendica, lo strappa alla Juventus: 24 milioni di euro

Un giocatore bianconero nel mirino del Tottenham, l’ex dirigente fa sul serio: è già pronta l’offerta

Nella grande giostra del calciomercato, il gioco degli intrecci può spesso riportare sulla propria strada figure del passato. Come potrebbe accadere per un nuovo incrocio tra la Juventus e l’ex dirigente Fabio Paratici.

Nonostante la squalifica, Paratici sta continuando a lavorare per il Tottenham nel ruolo di consulente di mercato. Il club londinese ha grandi ambizioni per questa stagione e a metà annata potrebbe rendersi protagonista di innesti importanti, per inseguire un piazzamento in Champions League che al momento è tutt’altro che scontato.

Le cose in campionato non vanno bene, altro ko, il quinto in 11 gare, nella sfida casalinga contro l’Ipswich. Per gli ‘Spurs’ c’è da invertire la rotta e dunque provare a farlo anche tramite la campagna acquisti. Come detto, le strade di Paratici e del suo ex club, la Juventus, potrebbero incrociarsi nuovamente. Dato che il dirigente ha messo nel mirino un calciatore bianconero, come oggetto del desiderio per la finestra di trasferimenti invernale. Un giocatore che piacerebbe davvero molto a Postecoglou per dare una maggiore quadra al suo undici.

Juventus, si fa sotto il Tottenham per Locatelli

Questo inizio di stagione sta riproponendo un Manuel Locatelli in ottimo stato di forma. Il centrocampista ha innegabilmente beneficiato della cura Thiago Motta, tornando a esprimersi su alti livelli. Riguadagnandosi la convocazione in Nazionale e anche l’interessamento di tanti club importanti su di lui.

Per gennaio, come spiegato da ‘Football Insider’, in Inghilterra, il Tottenham vorrebbe presentare un’offerta per portarlo a Londra. La Juventus sta apprezzando le sue prestazioni e non vorrebbe privarsene, ma di fronte a una proposta da 24 milioni di euro, circa 20 milioni di sterline, potrebbe anche rifletterci. Molto dipenderà da quali saranno le mosse a 360 gradi che Giuntoli vorrà porre in essere in tutti i reparti, con la priorità che continua a riguardare difesa e attacco. L’arrivo di denaro fresco in cassa, però, potrebbe anche modificare le valutazioni.