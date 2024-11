Lascia subito la Juventus: rescissione immediata

La dirigenza della Juve non cambia idea e ha deciso per l’addio: presto sarà ufficiale il divorzio con la società bianconera

Quella contro il Cagliari dello scorso 6 ottobre, potrebbe essere stata l’ultima apparizione di Paul Pogba all’Allianz Stadium da giocatore della Juventus.

Il francese era in tribuna per vedere il match di campionato tra i bianconeri e i sardi, dopo la notizia della riduzione della squalifica per doping a 18 mesi e quindi con la possibilità di ritornare in campo a partire dal prossimo marzo. Lo sconto da parte del TAS di Losanna non ha cambiato però i piani della Juventus e dell’Inghilterra arrivano nuove conferme sul divorzio tra il il ‘Polpo’ e la società bianconero. Nessun passo indietro della ‘Vecchia Signora’ che da tempo è al lavoro per la risoluzione del contratto di Pogba, attualmente è in scadenza nel giugno 2026.

Calciomercato Juventus, manca solo l’ufficialità per la rescissione di Pogba

Il 31enne centrocampista per il momento guadagna il minimo salariale da poco più di 2 mila euro al mese, mentre l’ingaggio stipulato due anni fa con la Juventus superava i 10 milioni netti tra parte fissa e bonus.

Il sodalizio bianconero però dopo la squalifica per doping ha deciso di interrompere il rapporto con Pogba e le parti sono nella fase finale delle trattative per la risoluzione del contratto. La Juve non torna indietro e prossimamente ufficializzerà l’addio del giocatore che non è riuscito a imporsi nuovamente sotto la Mole dopo il ritorno in Italia. Pogba ha confermato la volontà di ritornare a giocare e non lo farà quindi con la casacca bianconera. Per lui, oltre all’ipotesi di una nuova avventura in Premier League, potrebbero aprirsi le porte dell’Arabia Saudita o della Major League Soccer americana.

Pogba si è visto ridurre la pena per la positività a una sostanza dopante da 4 anni a 18 mesi e si sta preparando per il ritorno in campo nel 2025. Il francese continuerà a giocare e lo farà da un’altra parte vista la chiusura della Juventus, con il ‘Polpo’ che sognava una nuova opportunità con la ‘Vecchia Signora’ che invece non avrà dopo il ritorno dalla squalifica.