Scontro su Vlahovic: “Giuntoli compra David e lui è fragile”

Il centravanti serbo all’asciutto nel vittorioso derby della Juventus contro il Torino e nuovamente nel mirino della critica

La Juventus vince il derby della Mole grazie alle reti, una per tempo, di Weah e di Yildiz. Successo fondamentale per la squadra di Thiago Motta, che accorcia a due punti la distanza in vetta alla classifica dalla capolista Napoli.

Successo senza particolari patemi per la formazione bianconera, che tra i singoli ha messo in evidenza in particolare Cambiaso e Yildiz. Il turco dopo il gol ha esultato con la linguaccia per omaggiare l’ex capitano Del Piero, mentre è rimasto a secco Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è la nota stonata alla Juve, con Sandro Sabatini che non risparmia una frecciata al numero nove: “È uno che si trova bene se viene incontro e scatta in profondità verso la porta. Se lo servono così o dalle fasce, va al tiro di piede e di testa diventando pericoloso. Però, se l’allenatore lo tiene li davanti a fare il pendolo in orizzontale, non la becca mai – ha sottolineato il giornalista intervenendo a ‘Pressing’ – In più secondo me è un ragazzo che sembra forte, grosso e robusto, ma è molto più fragile di quello che si pensi“.

Juventus, Sabatini contro Trevisani su Vlahovic: “Questi discorsi mi ricordano Leao”

Sabatini prosegue sempre sul rendimento di Vlahovic: “Ci sono due cose che non gli stanno facendo bene. Da un parte le voci che vanno avanti sul rinnovo per ridurgli lo stipendio, dall’altra non deve essere piacevole per uno po’ fragile come lui sentire ogni giorno che Giuntoli compra David…”.

A difesa di Vlahovic, nel duello televisivo, interviene invece Riccardo Trevisani: “Psicologicamente può non essere ancora un mostro di sicurezza, anche se gli attaccanti hanno un percorso tutto loro. L’altro giorno davanti a David ha tirato un rigore pesantissimo e l’ha infilato in porta – le parole del giornalista sempre a ‘Pressing’ – Siamo a inizio novembre e ha già fatto 9 gol, che come media portano a 25-30 reti a fine stagione. Dobbiamo poi vedere se sono tanti o pochi: mi sembrano un po’ i discorsi su Leao che da qualche giorno però non sento più”.