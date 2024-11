L’esonero è ormai dietro l’angolo: c’è il ritorno sulla panchina della Juventus

Nuova sconfitta in campionato e penultimo posto in classifica: la società bianconera riflette sul ribaltone in panchina, ore decisive per il cambio alla guida tecnica

Weekend dal sapore opposto per le due squadre della Juventus. Se la formazione di Thiago Motta fa festa contro il Torino in un derby mai in discussione, piange invece la NextGen allenata da Paolo Montero.

Il grande ex difensore bianconero ieri pomeriggio non era in panchina a Foggia per squalifica e ha seguito la gara dalle tribune dello ‘Zaccheria’, dove la seconda squadra della Juve ha incassato l’ennesima sconfitta stagionale. Appena 7 punti in classifica e altrettanti ko nelle ultime otto partite di campionato nel campionato di Serie C: il ruolino di marcia è preoccupante, con la NextGen che occupa la penultima posizione (ma solo per la penalizzazione del Taranto) nel proprio girone. Montero è in bilico e la situazione è sempre più delicata alla Continassa per il tecnico uruguaiano.

Juventus NextGen, nuova sconfitta per Montero: c’è Brambilla in caso di esonero

Ieri nel pomeriggio in terra pugliese la Juventus è stata punita dalla rete segnata al 28’ da Orlando, palesando i soliti limiti in zona offensiva. Bianconeri ancora all’asciutto e che a Foggia potevano contare anche su Rouhi in difesa, sceso in NextGen dalla prima squadra e non convocato perciò da Thiago Motta per il derby del giorno prima contro il Torino all’Allianz Stadium.

A Nulla è servito però l’innesto del giovane terzino svedese, con la formazione allenata da Montero che deve arrendersi nuovamente dopo il pareggio a reti bianche della scorsa settimana contro il Latina. La panchina dell’allenatore sudamericano è più a rischio che mai, con la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che si è presa qualche giorno per decidere a mente fredda sulle sorti dell’ex difensore, che lo scorso maggio dalla Primavera era subentrato alla guida della prima squadra dopo l’esonero di Allegri per le ultime due partite di Serie A. L’esonero adesso è una possibilità concreta per Montero e la Juve prenderà presto una decisione definitiva in vista della prossima giornata di campionato in programma sabato a Biella contro la Turris.

Se il mister uruguaiano dovesse incassare il benservito, la società bianconera potrebbe optare per il ritorno sulla panchina della NextGen di Massimo Brambilla, esonerato proprio da quel Foggia che rischia di essere il giustiziere di Montero.