L’assenza a Lissone e la furia contro il VAR: le domande senza risposta di Antonio Conte

Antonio Conte sbraita e si arrabbia in tv per le decisioni arbitrali e per il rigore concesso all’Inter: contrario alla gestione VAR, ma c’è quell’assenza a Lissone pesante

Novembre, ultimo turno prima della sosta. Si gioca a San Siro e viene concesso un rigore dubbio, molto dubbio, all’Inter. Antonio Conte non accetta la decisione di Mariani, ma in particolar modo non accetta il mancato intervento del VAR per correggere l’errore del direttore di gara. E le spiegazioni a poco servono. “Se c’è un errore, il VAR deve intervenire”.

L’allenatore del Napoli si fa delle domande durante la diretta su DAZN. Domande che restano chiaramente senza una vera e propria risposta: “Cosa significa che il VAR non può intervenire? Quando conviene intervengono e quando non conviene non intervengono? – E ancora, un’altra domanda retorica su una possibile alternativa – C’è uno strumento bello, se viene usato in maniera onesta, perché dobbiamo usare il VAR a chiamata?”.

Domande che in effetti avrebbe potuto fare in sede ufficiale, durante un incontro di circa due mesi fa, quando tutta la Serie A è andata in pausa per la sosta delle Nazionali. Ma Antonio Conte e altri 6 mister erano assenti.

Conte e l’assenza alla riunione con Rocchi: il VAR è stato tema caldissimo

Settembre, primi giorni senza pallone e finestra dedicata alla Nations League. La Serie A è in pausa e Rocchi convoca un’assemblea con i venti allenatori di Serie A per discutere e spiegare alcuni concetti, tra cui l’uso del VAR e della tecnologia in campo.

A questo incontro, però, ci sono andati solo in 13. All’appello c’erano sette assenti: Gasperini dell’Atalanta, Fabregas del Como, Conte del Napoli, Runjajc dell’Udinese, Palladino della Fiorentina, Italiano del Bologna e Gilardino del Genoa. Tra i temi affrontati con il designatore degli arbitri Rocchi, i tecnici hanno discusso del VAR, delle perdite di tempo, delle modifiche che puntualmente cambiano il protocollo della video assistenza.

Dopo questa riunione, gli errori arbitrali e le polemiche sono certamente proseguite. Ad esempio, ci sono state tante discussioni sullo step on foot, o in occasione della dodicesima giornata di Serie A sul fallo di mano di Hien in Atalanta-Udinese. Anche il rigore generoso concesso all’Inter contro il Napoli, desta particolari preoccupazioni poiché sembra essere una chiamata eccessiva da parte di Mariani.

Conte ha utilizzato le telecamere di DAZN e la sala stampa per alzare la voce, giustamente, per far valere il suo punto di vista in merito a qualcosa che può essere perfezionato. E forse avrebbe potuto ricevere lumi su alcuni concetti. O avrebbe potuto offrire soluzioni proprio in occasione della riunione a Lissone. Un’occasione persa.