Ko e nuovo esonero UFFICIALE: salta un’altra panchina in Italia

Momento nero in campionato ed arriva un nuovo esonero ufficiale. Salta la panchina: è arrivato il comunicato del club

È costata carissima a Giovanni Martusciello l’ultima sconfitta rimediata in casa in campionato contro il Bari. Ko per 0-2 sotto le reti di Lasagna e Novakovich, che hanno di fatto condannato l’ex allenatore dell’Empoli a salutare Salerno con largo anticipo.

La sconfitta dell’Arechi contro i pugliesi allunga la striscia di gare senza vittoria con un ruolino di ben tre ko nelle ultime cinque uscite complessive. Numeri disastrosi quelli della stagione della Salernitana che ha ottenuto finora appena 13 punti in altrettante giornate con un quart’ultimo posto in classifica che ha fatto inevitabilmente scattare un forte campanello d’allarme.

Nessuna sorpresa quindi dal punto di vista delle decisioni del club. Come anticipato ieri infatti è arrivato l’esonero per Martusciello, che lascia dopo appena 13 giornate di Serie B con l’amaro in bocca alla luce del valore della squadra.

Calciomercato Salernitana, UFFICIALE: esonerato Martusciello

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Giovanni Martusciello”. Così il club ha annunciato quest’oggi la separazione dall’ex vice di Maurizio Sarri.

Nel comunicato arrivano quindi i ringraziamenti per il suo operato: “Il club ringrazia sinceramente il tecnico per l’impegno, la professionalità, la dedizione quotidiana e l’attaccamento dimostrati fin dall’inizio della sua esperienza al servizio della causa. A mister Martusciello vanno gli auguri di un futuro professionale ricco di soddisfazioni”.

Caccia ora all’erede dell’ex tecnico della Lazio. Al netto di profili come Leonardo Semplici e Davide Ballardini potrebbe stuzzicare soprattutto la soluzione interna rappresentata dal possibile ritorno all’Arechi di Stefano Colantuono.