Attacco frontale ai Friedkin: “Progetto per dismettere la Roma” | ESCLUSIVO

Roma in crisi nerissima: “A Trigoria c’è un clima spettrale. Il comunicato di ieri su Juric è una roba che un club di Serie A non può fare”

La Roma è nel caos più totale. In attesa di conoscere il nome del sostituto dell’esonerato Juric (da non sottovalutare il ritorno di Garcia e la pista Terzic), non si placano le critiche alla (non) gestione della proprietà statunitense. Cioè dei Friedkin, principali responsabili della stagione fin qui disastrosa dei giallorossi.

“Ancora ieri Ghisolfi diceva che i Friedkin vogliono vincere subito – ha esordito Fabio Massimo Splendore, giornalista del ‘Corriere dello Sport’, a Ti Amo Calciomercato programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it – Ma non riesco a capire quale sia, e se c’è un faro che sta illuminando questa società. Non vorrei ci fosse un progetto per provare a dismettere la Roma“, attualmente dodicesima in campionato con 13 punti, soltanto 4 in più della terz’ultima.

Splendore prosegue nell’attacco ai Friedkin: “Tutto quello che vedo ha poco senso. A Trigoria c’è un clima spettrale. Il comunicato di ieri pomeriggio su Juric è privo della parola esonero. È una roba che un club di Serie A non può fare. Se non è la commedia assurda di Ionesco questa…”.

Sprofondo Roma, Splendore a Ti Amo Calciomercato: “Gestione dei Friedkin dissennata. Quanto sarebbe facile riprendere De Rossi”

“La gestione dei Friedkin è dissennata“, rincara Splendore nella diretta youtube di Ti Amo Calciomercato. “Quello che ho visto negli ultimi sette mesi non ha un senso, non ha logica. Mi viene da pensare che quella idea di cui si è parlato, in realtà non ci fosse. Per me nemmeno l’americanata arriverà più. Che poi sarebbe meglio così se ci fosse un’idea, il problema è che non c’è neanche quella. Non c’è più nulla”.

Splendore fu il primo ad etichettare come americanate le ultime mosse più importanti dei Friedkin, dall’ingaggio di Dybala a quello di Mourinho, ridimensionando chi parlava di progetto da parte degli americani. I fatti, alla lunga ma nemmeno troppo alla lunga, gli hanno dato ragione.

“Speriamo che non siano un algoritmo anche Dan e Ryan Friedkin – conclude con sarcasmo – Quanto sarebbe facile riprendere De Rossi. Con il suo ritorno, i Friedkin rivincerebbero sempre, ma ormai non trovo più una logica. Ora sono finiti i colpevoli, sono rimasti solo loro”.