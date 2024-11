Roma, in arrivo il nuovo allenatore giallorosso: Friedkin a Ladispoli secondo Dagospia – VIDEO

La società capitolina deve sostituire Juric dopo l’esonero post Bologna: attesa la scelta del nuovo tecnico

L’esonero di Juric è arrivato pochi minuti dopo la sconfitta contro il Bologna, ma che la sfida contro i rossoblù sarebbe stata l’ultima per il tecnico croato sulla panchina della Roma sembrava chiaro ormai da giorni.

Ora per i capitolini è tempo di ripartire e per farlo servirà non sbagliare la scelta del nuovo allenatore. La prenderanno i Friedkin che potrebbero essere già in Italia per risolvere la crisi giallorossa: come riferito da ‘Dagospia’, i patron del club capitolino potrebbero aver alloggiato a Ladispoli e in virtù di questo la decisione del nuovo allenatore si avvicina. I nomi sono diversi: Mancini sarebbe disposto ad accettare la proposta della Roma, chiedendo un anno e mezzo di contratto. Fino alle 22 di domenica non ci sarebbero comunque stati contatti diretti tra la Roma e il tecnico Jesino. Più complessa la pista Allegri che chiede maggiori garanzie dal punto di vista contrattuale e sul nome del prossimo Ceo. I tifosi spingono poi per Ranieri che sarebbe pronto a tornare in pista per traghettare la ‘sua’ Roma fuori dal pantano delle ultime settimane. Ma ad oggi non risultano contatti diretti. Garcia tornerebbe subito, da non sottovalutare la pista estera con Terzic e un mister x straniero.

Roma, nuovo allenatore: la verità su Ranieri

Il suo essere non avere legami con la piazza tenta la proprietà della Roma che è chiamata a prendere una decisione anche a breve. Il nome ufficiale potrebbe essere annunciato entro domani e dovrà fin da subito lavorare per ridare entusiasmo ad un ambiente deluso dagli ultimi risultati e risollevare una squadra che nelle ultime settimane è sembrata sempre meno fiduciosa.

La classifica vede i capitolini al dodicesimo posto, lontana ben 14 punti dalla zona Champions e troppo vicina a quella retrocessione (+3). Serve un’immediata svolta ed è quello che sarà chiesto al nuovo allenatore. Per sapere il nome non dovrebbe volerci molto tempo.