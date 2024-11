UFFICIALE, ammette l’errore tecnico: “Rassegno le dimissioni”

L’annuncio social arriva inatteso dopo le rivelazioni della rivista che hanno incendiato ulteriormente le polemiche

Annuncio ufficiale sul social di Elon Musk, ovvero X. Un annuncio inaspettato con cui vengono ufficializzate le dimissioni. In sostanza l’addio a un incarico molto prestigioso per un’intera categoria.

Non si placano le polemiche per il Pallone d’Oro 2024, vinto dallo spagnolo Rodri con 41 punti di vantaggio su Vinicius jr, il grande favorito nonché il grande deluso. Il brasiliano si è reso protagonista di una figuraccia mondiale, non presentandosi alla cerimonia di premiazione dopo aver saputo di non essersi aggiudicato l’ambito premio. Con lui il Real Madrid e Carlo Ancelotti, con quest’ultimo che si è aggiudicato il premio di Miglior Allenatore. Alla faccia del complotto…

Ma come funziona la votazione del Pallone d’Oro? Ci sono 30 candidati e 100 giornalisti votanti. Ognuno di loro deve comporre una lista di 10 nomi, da inserire in ordine di preferenza. Al primo posizionato vanno 15 punti, al secondo 12. 10 al terzo e via discorrendo (8, 7, 5, 4, 3 e 2), fino a 1 punto al decimo in lista. Metà dei giornalisti, precisamente 49 su 100, ha messo Rodri al primo posto: come scrive ‘France Football’, il centrocampista del Manchester City ha totalizzato 1.170 punti.

Pallone d’Oro 2024, svelati i nomi di chi ha escluso Vinicius jr. dalla lista: “Mi dimetterò dalla giuria”

‘France Football’ ha rivelato proprio tutto sulle votazioni per il Pallone d’Oro. Anche i nomi dei giornalisti, esattamente tre, che addirittura non hanno nemmeno inserito Vinicius jr. – il quale ha preso 1.129 voti, venendo inserito al primo posto 35 volte – nella propria lista di dieci nomi.

Trattasi del finlandese Juha Kanerva, di Bruno Porzio di El Salvador e di Sheefeni Nikodemus di Namibia. Il primo, vale a dire Kanerva, ha ammesso che il suo è stato “un errore tecnico”.

My technical error. I will resign from the Ballon d’Or jury. — Juha Kanerva (@KanervaJP) November 9, 2024

Sempre tramite il suo profilo X, e in risposta alla notizia che chiamava in causa lui e gli altri due suoi colleghi sopracitati per la mancata votazione del madridista, Kanerva ha poi aggiunto che si dimetterà dalla giuria del Pallone d’Oro.