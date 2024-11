Thiago Motta e (l’ennesimo) cambio di Vlahovic: “Scelta tecnica”. Siparietto tra Inter-Napoli e Sinner

La Juventus conquista il derby grazie alle reti di Weah e Yildiz: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico bianconero

La Juventus regola per 2-0 il Torino e fa suo il derby della Mole nella serata dell’Allianz Stadium, grazie alle reti firmate da Weah e Yildiz.

Thiago Motta trova la continuità che cercava con la seconda vittoria consecutiva in campionato e domani guarderà con attenzione al big match tra Inter e Napoli al vertice della classifica. Juve convincente, soprattutto nel primo tempo: “Oggi era la terza partita della settimana e l’abbiamo affrontata nel modo giusto. I ragazzi hanno capito i momenti e come gestire la partita – esordisce il tecnico italo-brasiliano in conferenza stampa – Fin dall’inizio volevamo controllare la partita e ci siamo riusciti. Questa sera abbiamo meritato la vittoria, in una partita sempre speciale e importante per i nostri tifosi. Siamo tutti contenti“.

Thiago Motta risponde successivamente alle domande dell’inviato di Calciomercato.it: “Non so se è stata la migliore prestazione da inizio stagione. In alcune gare abbiamo fatto bene, in altre invece potevamo fare meglio. Il cambio di Vlahovic? È stato di natura tecnica, così come le sostituzioni di Yildiz e Savona. Dipende dallo stato fisico dei giocatori e della gestione delle energie, oltre a cambiare un po’ durante la gara per alzare il livello anche nella seconda parte. Sono contentissimo del lavoro di Vlahovic e di tutti gli altri, sono soddisfatto del contributo che tutti insieme danno alla squadra”.

Juventus-Torino, Thiago Motta in conferenza: “Nessun confronto con Spalletti per Locatelli”

Sulla mancata convocazione di Locatelli in Nazionale: “Con Spalletti non abbiamo bisogno di confrontarci, conosce molto bene Manuel. Io non entro sulle questioni delle nazionali, convoca i giocatori che ritiene più opportuni in quel momento. Io possa parlare del Locatelli nella Juventus e Manuel ci sta dando un grande contributo anche fuori dal campo. É tutto merito suo. Lui, Thuram e Koopmeiners stanno facendo delle grandissime cose”.

Sulla crescita di Savona: “All’inizio era timido e riservato. Giuntoli mi diceva che aveva bisogno di un po’ di tempo per adattarsi alla prima squadra. Fin dal primo giorno ha avuto però un grande atteggiamento, non ha mai saltato un allenamento: è tutto merito suo, lotta e combatte ogni giorno. Può arrivare molto lontano”.

Sul prossimo impegno contro il Milan: “Affronteremo una grande squadra e con un grande allenatore. Fonseca ha sempre fatto un grande lavoro e non lo scopro di certo io stasera”.

Siparietto infine tra calcio e tennis: “Se guarderò Inter-Napoli o Sinner? Non lo so ancora, Sinner mi piace moltissimo e anche i miei figli vorrebbero vederlo e conoscerlo. Ma neanche io lo conosco e non so come fare… Magari utilizzerò due televisori”, conclude sorridendo Thiago Motta.