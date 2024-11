PAGELLE E TABELLINO INTER-NAPOLI 1-1: Lautaro imita l’ex amico Lukaku, rimpianto Buongiorno

Voti, top e flop del big match del Meazza valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Al vantaggio di McTominay risponde la prodezza di Calhanoglu: il turco sbaglia anche un rigore nella ripresa

Pari e patta nello scontro al vertice tra Inter e Napoli nella notte di San Siro. McTominay è puntuale e gela il popolo nerazzurro, prima del bolide dalla distanza di Calhanoglu che rianima l’undici di Inzaghi.

Luci e ombre per una volta per il regista turco, che nel secondo tempo fallisce il rigore del sorpasso colpendo il palo. Primo errore dal dischetto in Serie A e con la casacca nerazzurra per l’ex Milan. Buongiorno è un muro nel cuore della difesa di Conte, mentre Acerbi dall’altra parte annulla Lukaku (fischiatissimo e insultato dal suo ex pubblico). Delude anche Lautaro Martinez, la leggerezza di Anguissa rischia di costare carissima al Napoli.

INTER

Sommer 5,5

Pavard 6

Acerbi 7

Bastoni 6 (89′ De Vrij SV)

Dumfries 6

Barella 6,5

Calhanoglu 6 (82′ Zielinski SV)

Mkhitaryan 5,5

Dimarco 6,5 (82′ Darmian SV)

Thuram 5,5 (82′ Taremi SV)

Lautaro Martinez 4,5 (89′ Arnautovic SV)

Allenatore Inzaghi 6

TOP Inter: Acerbi 7 – Calhanoglu per una volta fa e disfa, mentre l’esperto difensore salva dopo l’errore proprio del turco e mette ancora una volta la museruola a Lukaku. Pedina fondamentale per lo scacchiere di Inzaghi al rientro in campo dopo l’infortunio.

TOP Inter: Lautaro Martinez 5 – Come l’ex amico Lukaku, neanche il ‘Toro’ si accende nella notte di San Siro. Cincischia troppo sull’assist di Dumfries e non riesce a sgusciare tra le maglie dell’attenta difesa ospite. Smarrito.

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 6

Rrahmani 6,5

Buongiorno 7,5

Olivera 6

Anguissa 5

Gilmour 6 (60′ Lobotka 5,5)

McTominary 6,5

Politano 6 (84′ Ngonge SV)

Lukaku 4,5 (77′ Simeone 5,5)

Kvaratskhelia 5,5

Allenatore Conte 6,5

TOP Napoli: Buongiorno 7,5 – Il migliore in campo, non sbaglia un intervento ed è insuperabile per Thuram e Lautaro Martinez. Chiusura prodigiosa nel primo tempo su Pavard lanciato a rete. Muro e rimpianto nerazzurro sul mercato.

FLOP Napoli: Lukaku 4,5 – Sommerso dai fischi e dagli insulti dei suoi ex tifosi, accoglienza caldissima per il bomber belga. Che non parte neanche male, ma Acerbi ritrova subito le misure e lo annulla fino all’uscita dal campo a 13′ dal termine. Ritorno ancora amaro a San Siro per ‘Big Rom’.

Serie A, il tabellino di Inter-Napoli: Calhanoglu fa e disfa, McTominay puntuale

INTER-NAPOLI 1-1

23′ McTominay (N); 43′ Calhanoglu

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (89′ De Vrij); Dumfries, Barella, Calhanoglu (82′ Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco (82′ Darmian); Thuram (82′ Taremi), Lautaro Martinez (89′ Arnautovic). A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Palacios, Buchanan, Asllani, Frattesi, Correa. Allenatore: Inzaghi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour (60′ Lobotka), McTominay; Politano (84′ Ngonge), Lukaku (78′ Simeone), Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Caprile, Turi, Juan Jesus, Marin, Spinazzola, Mazzocchi, Zerbin, Neres, Raspadori. Allenatore: Conte

Arbitro: Mariani (sez. Roma)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Inzaghi (I, dalla panchina), Dumfries (I)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 72.951