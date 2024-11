Niente trasferta, il messaggio ai tifosi: interviene il Consiglio dei Ministri

Svolta per quanto riguarda il match, il messaggio rivolto ai tifosi è chiaro: niente trasferta

Tempo di ultimi appuntamenti del 2024 con le nazionali. I grandi campionati si interrompono e questa pausa di novembre sarà l’ultimo appuntamento dell’anno per le nazionali. Dalle gare di qualificazione alla Coppa d’Africa a quelle valide per i Mondiali in Sudamerica, fino alle ultime partite di Nations League in programma in Europa.

E a proposito di Nations League, l’Italia avrà la grossa possibilità di poter vincere il proprio girone. Decisive in questo senso saranno le due sfide contro Belgio e Francia, in programma rispettivamente giovedì 14 a Bruxelles e domenica 17 a San Siro. E il 14, mentre la nazionale guidata da Luciano Spalletti sarà impegnata contro i ‘Diavoli Rossi’, la Francia sfiderà Israele in casa. Ultimo match casalingo dell’anno per la squadra di Didier Deschamps. Un match che però comincia già a far parlare di sé, nonostante manchi poco meno di una settimana e le squadre ancora non si siano radunate.

Francia-Israele, niente trasferta per i tifosi

Dalla Francia infatti sottolineano come siano arrivati messaggi diretti ai tifosi israeliani che vengono invitati a disertare la trasferta francese per motivi di sicurezza, alla luce anche di quanto accaduto ad Amsterdam giovedì sera, in occasione della sfida tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, dove cruenti sono stati gli scontri in città.

Nonostante sia prevista un’affluenza allo stadio piuttosto bassa, con i tifosi israeliani che si stima possano arrivare in poco più di un centinaio, ‘Agence France Press’ riferisce che le autorità israeliane hanno invitato i tifosi a non recarsi nella capitale francese. Un messaggio dettato anche alla luce di quelli che sono stati gli scontri verificatisi ad Amsterdam giovedì. “Il Consiglio di Sicurezza Nazionale raccomanda agli israeliani all’estero di agire prendendo precauzioni, in particolare durante la prossima settimana, per evitare completamente di partecipare a eventi sportivi e culturali a cui partecipano israeliani, soprattutto alla prossima partita della squadra israeliana a Parigi” i messaggi rivolti ai supporters israeliani da parte di un’organizzazione che fa capo alla presidenza del Consiglio dei Ministri.