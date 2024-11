Maxi accordo con Nike: arrivano subito 158 milioni

Il nuovo accordo di sponsorizzazione porta subito una cifra molto importante nelle casse della big europea: i dettagli dell’affare

L’amministrazione delle più grandi società di calcio è cambiata profondamente negli ultimi anni. Soprattutto in Italia, c’eravamo abituati a dare priorità allo spettacolo, all’acquisto di campioni e a mettere al primo posto i risultati. Poi ci si è resi conto che il modello non era per nulla sostenibile e le nuove proprietà ora pensano anche a fattori essenziali, al di fuori del terreno di gioco.

Anche per le big italiane funziona così, visto che tutte le dirigenze si occupano costantemente di aumentare i dati del fatturato e ciò può avvenire per i successi sportivi, con accordi di sponsorizzazione o tramite la compravendita di calciatori, per esempio. Il Barcellona sta cercando di migliorare in tutte queste voci e le cose non stanno andando per nulla male, nonostante i diversi problemi societario che spesso hanno afflitto il club negli ultimi anni.

I blaugrana stanno volando in Champions League e non stanno demeritando anche in Liga, avendo già un ampio distacco anche rispetto al Real Madrid, che invece sta un po’ arrancando in quest’inizio di stagione. A rincarare la dose, è arrivata anche l’ufficialità di un accordo milionario per i catalani.

Il Barcellona ha stretto un nuovo accordo con Nike: subito 158 milioni

La partnership tra Nike e Barcellona non è una novità, ma un sodalizio storico che va avanti dal 1998. Ora l’accordo è stato rinnovato e le cifre non sono affatto di poco conto, visto che nel complesso varrà quasi due miliardi di euro.

Nelle scorse ore, è arrivata l’ufficialità della chiusura, con tanto di tweet e annunci ufficiali e permetterà ai blaugrana di guadagnare un bonus alla firma da 158 milioni di euro, come riporta il ‘Mundo Deportivo’. Si tratta di una somma che andrà suddivisa nel corso di un lungo contratto: entra in vigore nel primo tratto tra il 2024 e il 2028, ma prosegue tra il 2028 e il 2038. In tutto, quindi, andrà ripartita in 14 stagioni.

Sempre secondo quanto riportato dal noto quotidiano, l’affare offrirà al Barcellona all’anno una media di 127 milioni di euro. In totale si tratta di un accordo totale da oltre un miliardo e 700 milioni di euro.