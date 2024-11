Inter-Napoli si scalda, Conte alza il telefono e prepara lo scippo: clausola pagata

Inter e Napoli si sfidano anche sul mercato per un grande talento che fa gola a tantissimi club importanti di Serie A: Conte ci pensa davvero

Si gioca oggi quello che per classifica è probabilmente il grande big match di questo inizio di stagione, ovvero lo scontro diretto tra Inter e Napoli che mette in palio la vetta. Chi vince a San Siro va al riposo per la sosta nazionali da primo in graduatoria dopo 12 giornate. Una bella soddisfazione e una carica a livello psicologico. Lo sarebbe per la squadra di Conte che da qualche settimana non è più così brillante ed è reduce dalla batosta casalinga con l’Atalanta, ma anche per i nerazzurri che si sono trovati sorprendentemente a rincorrere e coronerebbero quindi la loro rimonta. Un pareggio lascerebbe chiaramente il Napoli avanti, ma di un solo punto e con le altre dietro ad accorciare pericolosamente.

Insomma, sarà in ogni caso un duello tutto da vivere così come lo sarà anche sul mercato. Antonio Conte è all’inizio di questo progetto che, ricorda spesso, è triennale e avrà i propri incidenti di percorso. Lo ha ribadito in maniera chiara anche lo stesso De Laurentiis, che ha chiesto equilibrio un po’ a tutti allontanando l’obiettivo scudetto che invece è ben presente nella testa di Simone Inzaghi che vuole assolutamente il bis. Ma Inter e Napoli, come detto, sono pronte a sfidarsi pure sul mercato con un nome che piace a entrambe. Parliamo di Daniel Maldini, figlio di Paolo, che si sta consacrando al Monza e ha attirato diversi interessi su di sé.

Daniel Maldini fa gola a tutti: il Napoli sfida l’Inter ma ci sono almeno altri quattro club

Daniel Maldini è diventato ormai il nuovo gioiello del calcio italiano. Classe 2001, è lui il leader tecnico del Monza di Alessandro Nesta, coccolato anche da Spalletti che lo ha ormai fatto entrare definitivamente nel giro della Nazionale. Un bel traguardo per il figlio d’arte, che ora deve sprintare definitivamente per convincere le big a puntare su di lui.

Al momento l’Inter è tra le squadre più accostate a lui, per quello che sarebbe un po’ un tradimento vista la tradizione rossonera della sua famiglia. Per alcuni come Paolo Berlusconi sarebbe addirittura una “bestemmia” vederlo con quei colori, per altri come Donadoni alla fine sarebbe una cosa “normale”. Ma su di lui ci sono ormai parecchi club importanti della nostra Serie A: secondo quanto riportato da Matteo Moretto su ‘Relevo’, tra questi c’è proprio il Napoli di Conte che quindi spera in uno scippo alla sua ex squadra. Gli azzurri lo avrebbero già chiesto al Monza, ma come loro anche Fiorentina, Atalanta e Lazio.

Una bella ‘squadra’ di pretendenti, senza dubbio. In viola, ovviamente, c’è il suo ex allenatore Palladino che ha già portato a Firenze Colpani e sogna il raddoppio. Va ricordato che il Milan incasserà il 50% della futura rivendita e sul giocatore pende una clausola da 12 milioni per l’Italia. Una ottima occasione. Il che vuol dire che i rossoneri potrebbero invece riportarlo a casa con 6 milioni. Il telefono di Galliani intanto continua a squillare.