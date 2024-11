Doppio infortunio in difesa, emergenza nerazzurra: cambia tutto

Infortunio dell’ultim’ora ed emergenza difensiva per i nerazzurri: mossa disperata del tecnico

Piove sul bagnato in casa nerazzurra: un altro infortunio costringe l’allenatore a rivedere le sue scelte in extremis.

Brutte notizie in casa Atalanta: Gian Piero Gasperini deve fare a meno di Berat Djimsiti, difensore infortunatosi nel primo tempo della sfida con l’Udinese, lunch-match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Il difensore albanese è rimasto a terra dopo un contrasto di gioco nel tentativo di fermare l’attaccante avversario Flaurin Thauvin ed è stato poi costretto a chiedere la sostituzione. Al suo posto è entrato il centrocampista brasiliano Ederson, con Gian Piero Gasperini che in questo momento deve fare già a meno di Sead Kolasinac e Giorgio Scalvini in difesa, oltre agli attaccanti Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca.

Atalanta, piove sul bagnato: infortunato anche Djimsiti

Una brutta tegola per Gian Piero Gasperini, che ha dovuto operare un cambio dopo appena venticinque minuti di gioco della partita del Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Udinese.

Al posto del difensore classe ’93, tra i punti fermi della squadra orobica, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha inserito Ederson, preferendo dunque mandare in campo un centrocampista e non uno tra Ben Godfrey e Rafael Toloi, sostituti ‘naturali’ dell’infortunato Berat Djimsiti.

Una scelta anche tattica, dato che nei primi venti minuti della partita l’Atalanta ha sofferto e non poco l’organizzazione tattica dell’Udinese, più volte vicina al gol nel corso della prima frazione di gioco. Le condizioni di Berat Djimsiti verranno valutate nelle prossime ore e – complice la sosta del campionato – la speranza dei tifosi nerazzurri è che non si tratti di un infortunio particolarmente grave, anche se la prima diagnosi parla di un trauma distorsivo a carico della caviglia destra.

Diagnosi che – se dovesse essere confermata dai successivi esami strumentali – potrebbe richiedere uno stop di diverse settimane. Non una bella notizia per Gian Piero Gasperini che poco prima dell’intervallo ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Zappacosta, il quale è riuscito a chiudere la prima frazione di gioco stringendo i denti ma faticando in occasione del gol di Kamara.