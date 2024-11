Doppia tegola nerazzurra: lesioni muscolari, rientrano dopo la sosta

Doppio infortunio e forfait per il match di domenica: i due big nerazzurri torneranno in campo dopo la pausa Nazionali

Arrivano pessime notizie alla vigilia dell’ultimo match prima della nuova sosta per le Nazionali. Ci sono lesioni muscolari, entrambi i titolari salteranno la partita di domani in Serie A.

L’Atalanta, infatti, perde De Ketelaere e Kolasinac per la sfida all’Udinese. Il primo ha accusato un problema muscolare al termine della partita di Champions League contro lo Stoccarda, mentre l’ex Arsenal è uscito anzitempo dal match di mercoledì sempre per infortunio.

“Kolasinac penso si sia stirato, è un peccato. È un giocatore fondamentale per noi”, aveva dichiarato Gasperini nel post partita. Oggi è arrivato il responso per entrambi i titolari della formazione bergamasca: salteranno Atalanta-Udinese.

Atalanta-Udinese, out Kolasinac e De Ketelaere: l’esito degli esami

Per Kolasinac si tratta di una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale destro. L’ex Milan, invece, ha riportato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale sinistro.

Entrambi i big nerazzurri non saranno a disposizione di Gasperini per il match di domani con l’Udinese, l’ultimo prima della sosta per le Nazionali. Sia Kolasinac che De Ketelaere saranno rivalutati alla ripresa dopo la pausa.