Infortunio dell’arbitro, partita interrotta: il big match è da ripetere

Il ko del direttore di gara ha provocato una cascata di eventi importanti per la partita in Italia: la partita dovrà essere ripetuta

Il calcio è spesso imprevedibile e regala emozioni destinate a restare impresse nella mente di chi le vive da protagonista o come spettatore. Succede ancora di più quando parliamo di big match, quelle partite tra le prime della classe che possono indirizzare in maniera indelebile chi riuscirà a trionfare a fine anno e chi, invece, si dovrà accontentare del secondo posto.

Questa sera ne avremo prova, visto che Inter e Napoli si contenderanno la vetta della classifica di Serie A questa sera a San Siro. Ma succede anche a livelli inferiori, nello specifico nell’Under 14, per quello che vi raccontiamo oggi. Si è disputata, infatti, la partita tra Volpiano Pianese e Lascaris, due club pronti a sfidarsi fino alla fine nel girone B per la vittoria finale.

Il peso emotivo per i ragazzi è stato veramente importante, la tensione palpabile e il match bloccato per lunghi tratti. Infatti, il primo tempo è terminato con il risultato di 0-0, ma all’inizio della ripresa sono stati gli ospiti a trovare il gol del parziale vantaggio. La Pianese non è rimasta a guardare, ma dopo il rigore sbagliato le cose si sono messe male.

Under 14, l’infortunio dell’arbitro e la decisione di ripetere la partita

Dopo circa 15 minuti di gioco, tutte le attenzioni si sono spostate dalla gara in campo alle condizioni dell’arbitro. Il direttore di gara ha iniziato ad avvertire un problema muscolare con gli allenatori Davide Domizi e Andrea Mandes pronti ad aiutarlo per tentare di risolvere i crampi che mettevano a repentaglio la continuazione dell’incontro.

Purtroppo al 20esimo minuto, ci si è resi conto che gli sforzi erano vani e la partita è stata sospesa dall’arbitro. I ragazzi sono rientrati negli spogliatoi e solo dopo diversi minuti si è pensato di far condurre i minuti rimasti al direttore di gara che avrebbe dovuto arbitrare il match successivo, come riporta ‘Sprint e Sport’.

Dopo vari dialoghi a cui hanno preso parte anche i due Responsabili dei Settori giovanili, Lorenzo De Simone e Cristian Balice, la decisione è passata ai due allenatori, che hanno scelto di rigiocare la partita. Da regolamento, infatti, nell’Under 14 quando il match è sospeso, il match deve essere ripetuto dall’inizio e partendo dallo 0-0.