Infortunio al ginocchio dopo Real-Milan: l’annuncio preoccupa tutti

Il grave ko potrebbe cambiare inevitabilmente il percorso in questa stagione: il medico ha fatto il punto della situazione dopo la Champions

La partita tra Real Madrid e Milan è stata assolutamente storica per il club rossonero. Proprio nel momento in cui la squadra di Paulo Fonseca sembrava avere grandi difficoltà a trovare continuità di gioco e prestazioni, il successo per 1-3 in casa dei campioni d’Europa è prestigioso e, per molti versi, insperato per cui si pensava che avrebbe potuto dare una svolta immediata alla stagione.

Contro il Cagliari, però, è arrivato un altro pareggio deludente che ha messo in luce le qualità di Rafael Leao, ma anche tutti i difetti difensivi che la squadra ancora presenta, soprattutto sulla fascia sinistra. Chi ha dato subito una risposta importante, invece, è il Real Madrid. Dopo un inizio di stagione che ha stupito tutti in negativo, tanto da lasciar pensare all’esonero di Carlo Ancelotti, le Merengues hanno dato un segnale battendo l’Osasuna per 4-0 grazie a una tripletta di Vinicius,

Il problema è che i problemi fisici non lasciano in pace i campioni d’Europa in carica, e ne sono arrivati tre nei primi 45 minuti dell’ultimo match di campionato. L’allenatore ex Milan e Napoli ha dovuto sostituire per problemi fisici Eder Militao, Rodrygo e Lucas Vazquez.

Grave infortunio al ginocchio per Militao: stop lunghissimo e l’allarme del medico

Il difensore brasiliano ha riportato “una lesione completa del legamento crociato anteriore con danni ad entrambi i menischi della gamba destra”, che lo terrà ai box per diversi mesi dopo l’intervento chirurgico.

Non si tratta di sicuro di una bella notizia per Ancelotti, ma potrebbe non essere un problema solo dei Blancos. Pedro Luis Ripoll, capo del servizio presso la Clinica sportiva Ripoll e Prado e uno dei medici più in vista in Spagna – spesso ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e Hazard ai tempi del Real Madrid -, ha dichiarato questo sabato all’EFE delle parole che hanno scosso in molti.

Anche se la prognosi è positiva per questo tipo di infortuni, “Studi medici indicano che tra il 12 e il 15% degli atleti può subire lesioni successive ad entrambe le ginocchia a carico del legamento crociato anteriore”, perché dipendono soprattutto da morfotipo e genetica. Viste tutte le gravi lesioni arrivate in quest’inizio di stagione, anche per via dei troppi impegni, potrebbe essere una cattiva notizia per molti club.