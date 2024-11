Ghisolfi chiede scusa ai tifosi e prende tempo sul nuovo allenatore: “Dobbiamo riflettere” – Calciomercato.it

Il direttore sportivo della Roma parla dopo l’esonero di Juric e spiega le mosse che farà la società giallorossa

Juric esonerato dopo la sconfitta della Roma contro il Bologna. Una decisione che ai microfoni di ‘Dazn’ è commentata dal direttore sportivo capitolino Ghisolfi: “Quanti nomi sul tavolo? Abbiamo subito voluto emettere un comunicato, ora è il momento di ragionare con calma per prendere le migliori decisioni. Le prime parole doverose sono di ringraziamento per mister Juric che è arrivato in una situazione non facile ed ha fatto il meglio. Ora è il tempo di riflettere e recuperare calma per prendere le decisioni migliori nell’interesse del club”.

DISTACCO METODO JURIC SQUADRA – “Juric ha un tipo di calcio ambizioso ed esigenze. Non è il momento di analisi tecnico-tattiche, il mister è stato professionale, ha fatto del proprio meglio. Il momento è complicato, è l’ora di assumersi le nostre responsabilità e porgiamo le scuse ai tifosi che stanno molto soffrendo”.

Roma, Ghisolfi: “Dobbiamo gestire la crisi”

NUOVO PROFILO – “È difficile rispondere a caldo a questa domanda. L’obiettivo dei Friedkin è lo stesso dei tifosi, vincere e continueranno a investire come fatto finora. Ora è il momento di gestire questa crisi, la parola transizione non mi piace perché siamo alla Roma, ma ora dobbiamo affrontare al meglio questa situazione”.

SBAGLIATO ESONERARE DE ROSSI – “La storia racconta questo. In questo momento non resta che assumerci le nostre responsabilità e cercare di uscire quanto prima da questa situazione”.