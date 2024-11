Comprano Barella o l’allenatore va via: scatta l’allarme all’Inter

Il centrocampista nerazzurro è finito nel mirino di uno dei club più importanti al mondo: lo vogliono subito o l’allenatore andrà via

L’Inter che sta affrontando il Napoli è una squadra che ha ben chiari i programmi per questa stagione, i suoi intenti tattici e la volontà di andare avanti fino alla fine in tutte le competizioni, con particolare attenzione alla Serie A e alla Champions League. La sfida di questa sera non sarà semplice contro la prima classe guidata da Antonio Conte.

In futuro, però, l’attenzione potrebbe essere strappata dall’assetto societario e soprattutto dal calciomercato, dove il diktat di Oaktree è ringiovanire il gruppo e garantire un futuro brillante al club, sotto il profilo tecnico ed economico. I maggiori big in rosa, però, costituiscono lo zoccolo duro che non può essere toccato, come già avvenuto la scorsa estate, quando le offerte per i calciatori migliori a disposizione di Simone Inzaghi di sicuro non sono mancate.

E proprio in tal senso, una big del calcio europeo può tornare alla carica con Nicolò Barella. La mezzala sta bene a Milano e non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter – e viceversa -, ma un allenatore continua a spingere per il suo acquisto.

Guardiola insiste per Barella: allarme per Inzaghi

Pep Guardiola sta vivendo un momento molto negativo alla guida del Manchester City, forse il peggiore da quando è a capo dei campioni d’Inghilterra. Nell’incredulità generale, i Citizens hanno perso la quarta partita di fila, stavolta in rimonta e contro il Brighton, un match sulla carta abbordabile, vista la qualità di Haaland e compagni e che non è un caso isolato.

In precedenza, infatti, erano arrivati ko notevoli anche contro Tottenham – eliminazione in Carabao Cup -, Bournemouth e Sporting in Champions League, con i portoghesi che hanno strapazzato i ragazzi di Guardiola con il risultato di 4-1.

È chiaro se serva un cambio di marcia in diverse zone del campo e in molti sono convinti che serva un grande acquisto a centrocampo, dove si sente l’assenza di Rodri. Oltre a Samuele Ricci, non è un mistero che Guardiola impazzisca per Barella e che lo voglia a tutti i costi in Inghilterra. Viste le continue voci di possibile addio dell’allenatore a fine anno, un regalo come il campione sardo potrebbe convincerlo a restare un altro po’.