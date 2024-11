Roma, Dybala non ce la fa: i retroscena di un annuncio inaspettato | CM.IT

Oggi si è allenato a parte e non rientrerà nei convocati per la gara col Bologna in programma domani alle ore 15

Piove sul bagnato per la Roma e per Ivan Juric. Dopo il brutto pareggio in Belgio che ha fatto seguito al ko bruciante di Verona, il tecnico si gioca tutto contro il Bologna domani alle 15. Anche se rischia seriamente di non bastare neanche la vittoria al croato per ritrovarsi in panchina anche a Napoli alla ripresa. Con Mancini che continua a essere in pole per la sua successione.

Oggi ha bacchettato tutti in conferenza, ammettendo di essere deluso e arrabbiato con i suoi giocatori per la prestazione col Saint-Gilloise “senza anima e senza partecipazione”. Intanto dovrà affrontare Italiano senza Paulo Dybala, che oggi si è allenato a parte e non rientrerà nei convocati. In verità lo aveva già anticipato Juric in conferenza alle 12, un po’ a sorpresa. Dei tifosi ma anche dello stesso argentino, che aveva già in programma il provino decisivo alle 13.30, prima della seduta della squadra.

Ne erano tutti a conoscenza, ma non era ancora deciso è verificato che non ce la facesse. Perché la Joya voleva provarci, avrebbe magari anche stretto i denti in Belgio mentre a Verona è entrato nella ripresa. Per questo non era atteso da parte dell’argentino l’annuncio ufficiale del suo forfait per bocca di Juric, prima del provino.

Alla fine Dybala non ci sarà comunque. Così come Mario Hermoso, ancora out per un problema muscolare. Recupera (ma non è al top) invece Ndicka dopo il virus che lo ha tenuto fuori in Europa League.

Roma-Bologna, last dance Juric? In crescita le quotazioni di Mancini: “Direbbe subito sì”

Domani Juric si gioca nuovamente la panchina, anche se per diverse fonti l’esonero potrebbe arrivare a prescindere. Per la sua successione prende sempre più consistenza la candidatura di Roberto Mancini, di nuovo disoccupato dopo il divorzio con l’Arabia Saudita.

Come scrive il direttore di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, l’ex Ct azzurro è “molto stuzzicato dall’ipotesi Roma e direbbe subito sì. Non è l’unico candidato, ma i contatti sono confermati e lui vuole tornare subito ad allenare”.