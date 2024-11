Pareggio ed esonero, UFFICIALE l’addio alla panchina giallorossa

E’ appena arrivato il comunicato da parte del club che non lascia più alcun dubbio. E’ finita l’avventura del tecnico con la squadra di Serie A

Un nuovo esonero in Serie A, ancora su una panchina giallorossa. La decisione da parte del club è arrivata in mattinata.

“L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità , impegno e dedizione, augurando le migliori fortune”. Il club salentino, attraverso un comunicato, annuncia dunque la scelta di esonerare Gotti, dopo il pareggio contro l’Empoli.