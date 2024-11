Non solo Ricci, la risposta di Motta: sfilano il talento all’Inter

Il centrocampista del Torino è uno dei talenti più in vista in Serie A: la risposta di Thiago Motta potrebbe arrivare con un calciatore che piace all’Inter

La Juve è alla ricerca di colpi importanti in sede di calciomercato tra gennaio e giugno, che potrebbero cambiare ulteriormente il volto della squadra. Questa sera contro il Torino, in un derby molto sentito, uno dei calciatori più osservati è Samuele Ricci, un talento del centrocampo che potrebbe essere anche il futuro dell’Italia.

E anche uno dei nomi più desiderati, visto che anche Manchester City e Real Madrid l’hanno messo nel mirino. Il suo prezzo, di conseguenza, potrebbe presto lievitare, soprattutto se dovesse continuare a fare così bene. Ma non c’è solo lui in Italia che può fare la differenza in quella zona di campo.

Anche all’Inter piace Ricci, ma sa che sarà difficile prevalere nella corsa al calciatore. La scorsa estate, i nerazzurri avevano notato un talento che stava avendo delle prestazioni di grande qualità in Serie B. Ora il suo nome potrebbe accendere il duello di calciomercato con la Juve.

Motta risponde all’Inter: tentativo di sorpasso per Bernabé

Alla fine l’operazione per Adrian Bernabé non è andata a buon fine, nonostante il costo del regista si aggirasse al di sotto dei 10 milioni di euro. Quest’anno ha ricominciato ancora meglio nello scacchiere del Parma e sta tentando di caricarsi sulle spalle tutta la manovra degli emiliani.

Inevitabilmente le big hanno notato qualcosa di speciale in lui e hanno iniziato a pensare davvero a un suo trasferimento già la prossima estate. Il prezzo ora è raddoppiato, ma l’Inter non ha comunque calato il suo apprezzamento, con Piero Ausilio che è un grande estimatore del ragazzo.

Ora, però, sarà più difficile concludere l’affare, visto che la Juve è pronta a inserirsi e non vuole retrocedere nella corsa al calciatore. Rischia dunque di profilarsi una vera e propria asta, in cui i campioni d’Italia potrebbero partire svantaggiati per possibilità economiche. Certo, c’è ancora una stagione davanti e Bernabé dovrà superare anche la prova della continuità.