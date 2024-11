Non solo l’Inter sul nuovo Lautaro: scatta la sfida con il Milan

Il Toro argentino è una sicurezza per l’Inter, ma un nuovo talento potrebbe presto raggiungerlo: il duello con i rossoneri è servito

La direzione che ha dato Oaktree al calciomercato dell’Inter è piuttosto chiara e passa dall’acquisto di diversi giovani talenti, che potrebbero essere delle soluzioni sul campo e un patrimonio per il presente e il futuro del club. Anche sotto il profilo degli investimenti, la scelta sembra essere quella più sensata, per cui Marotta procederà in questa direzione.

Non bisogna aspettarsi l’arrivo di calciatori già nel pieno della carriera e a prezzi alti, anzi una nuova generazioni di giovani che potrebbe rappresentare al meglio il club nel prossimo decennio. E proprio in questa direzione va il possibile acquisto del profilo di cui vi parliamo oggi.

Da molti viene accostato a Lautaro Martinez, ma non per somiglianza tecnica, quanto piuttosto per un inizio di carriera che può ricordare quello del Toro, il capitano e attaccante arrivato all’Inter e che è riuscito a conquistare il settimo posto nella classifica del Pallone d’Oro.

L’Inter punta Bautista Perez: si inserisce il Milan

Stiamo parlando di Bautista Perez, centrocampista argentino di sedici anni, che sta crescendo nelle giovanili del Racing, esattamente come fatto da Lautaro Martinez. Secondo quanto riporta Cesar Luis Merlo, giornalista di ‘Tyc Sports’, il ragazzo è entrato nel mirino di Inter e Lazio.

Le due big italiane potrebbero portarlo in Serie A pagando solo il contributo di solidarietà, visto che non ha ancora un contratto da professionista con il suo attuale club. Due curiosità su di lui: è un figlio d’arte, visto che suo padre è Hugo Leonardo Perez, e viene soprannominato Perico, che in italiano vuol dire pappagallo.

🚨Lazio e Inter quieren a Bautista Pérez, mediocampista de 16 años de Racing e hijo de “Perico”. El juvenil aún no tiene contrato.

📹Lo conté en @estoesblender pic.twitter.com/Ao8SdzrIQv — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 8, 2024

Nerazzurri e biancocelesti potrebbero non essere sole, visto che alla corsa al calciatore si sta iscrivendo anche il Milan. I rossoneri hanno bisogno di un calciatore con quelle caratteristiche e potrebbero anticipare la concorrenza per far crescere il ragazzo in un vivaio che si sta rivelando parecchio solido, e la dimostrazione è Camarda.