Non andrà né alla Juventus né all’Inter: l’agente gela Giuntoli e Marotta

Nerazzurri e bianconeri freddati da un annuncio che cambia tutti gli scenari di calciomercato: sfuma il colpo tanto atteso

Anche in questa stagione, il duello a distanza tra Juventus e Inter sarà una costante. Una rivalità che tiene sempre banco, in campo e fuori, nel calcio italiano e che è destinata a regalare altri capitoli molto interessanti. Come del resto è già avvenuto per il primo incrocio in campo, con il 4-4 rocambolesco di San Siro di qualche settimana fa.

Il duello potrà riproporsi oltre che nel match di ritorno in campionato anche nelle altre competizioni in cui entrambi i club saranno impegnati. Ma non solo. Inevitabile pensare ai tanti incroci di mercato che riguardano le due società. Se da un lato Giuntoli vuole riportare la Juventus alla grandezza che fu, dall’altro Marotta vuole confermare l’Inter agli altissimi livelli in cui la vediamo attualmente.

Il derby d’Italia si infiamma per Jonathan David, come raccontato da Calciomercato.it, ma non soltanto. C’è però un altro profilo a parametro zero su cui bianconeri e nerazzurri possono confrontarsi. Ma che a giudicare dalle ultime dichiarazioni rese sul tema potrebbe allontanarsi decisamente.

Juventus e Inter ko per Tah, parla Zahavi: “Ottime chances per il Bayern”

Jonathan Tah lascerà il Bayer Leverkusen a fine stagione, esaurendo il suo contratto con i campioni di Germania. Per classe ed esperienza, è un giocatore che farebbe assai comodo in difesa sia per Thiago Motta che per Inzaghi. Ma il suo agente, Pini Zahavi, lo indirizza più verso il Bayern Monaco.

Lasciano pochi dubbi le frasi del procuratore, che a ‘Welt Ham Son Tag’ ha spiegato: “Nella prossima estate Tah si trasferirà in un grande club. E il Bayern Monaco ha ancora ottime possibilità di acquistarlo. Il Leverkusen ha fatto un errore a non lasciarlo andare in estate, quando ancora poteva guadagnarci qualcosa”. La concorrenza dei bavaresi, dunque, è più forte che mai e può beffare le due big italiane.