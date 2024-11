Inter preferita alla Juve: un altro colpo a zero di Marotta | ESCLUSIVO

Le ultime di calciomercato rilanciano la sfida extracampo tra Inter e Juventus. Marotta lo soffia a Giuntoli: i dettagli

Il derby d’Italia è eterno, non finisce mai. Dal campo al mercato, dove Inter e Juventus si sfidano per almeno due calciatori. Due big in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. E in tal senso giungono novità importanti dalla diretta di ‘Juve Zone’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it.

Nerazzurri contro bianconeri per Tah del Bayern Monaco e, soprattutto, l’altro Jonathan: David, il canadese in scadenza con Lille il prossimo mese di giugno. È un pallino da tempo di Cristiano Giuntoli, il quale provò a prenderlo già ai tempi del Napoli. Il Football director è tornato forte sulle sue tracce, in previsione di un restyling nel reparto avanzato, restyling che non esclude il ‘sacrificio’ di Dusan Vlahovic col quale sta parlando per un eventuale rinnovo con spalmatura del ricco ingaggio: 10 milioni netti quest’anno e 12 nel 2025/2026, quando termina l’attuale accordo.

Gli ostacoli a David, che ha punito la Juve in Champions League martedì scorso e non prendibile dai bianconeri a gennaio dato che sono finiti i posti per gli extraUe, sono due: le richieste econimiche, tra ingaggio (sui 6 milioni) e commissioni (7/10 milioni); la concorrenza estera, rappresentata da big inglesi e dal Barcellona, e quella italiana che vede l’Inter in primissima fila. E davanti all’acerrima rivale, come rivelato da Elvin De Fazio de ‘L’Equipe’ a Juve Zone.

David, più Inter che Juventus: “Nel sistema di Thiago Motta non avrebbe tantissimi palloni”

Per De Fazio, “per una questione tattica David sceglierebbe l’Inter anziché la Juventus“. Tattica perché con Inzaghi andrebbe ad affiancare una prima punta, o comunque un altro attaccante, mentre nel modulo di Thiago Motta sarebbe l’unico vertice avanzato. Inoltre il calcio dell’Inter, fatto pure di ripartenze molto veloci, metterebbe più in risalto le sue qualità.

“David è un attaccante fortissimo, ma nel sistema di Thiago Motta farebbe fatica perché non avrebbe tantissimi palloni – le parole del collega de ‘L’Equipe’ – In Serie A David fa facilmente 20 gol. Nel sistema di gioco direi che sia meglio per l’Inter che ha un attacco a due punte”. Non solo David, comunque, dei francesi piace molto a Giuntoli pure l’esterno Zhegrova: “Cabal ha visitato Lille per quanto ha girato”, ha scherzato De Fazio per sottolineare la grande prestazione del kosovaro nella sfida di Champions contro Koopmeiners e compagni.