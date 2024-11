Juve, violato il Fair Play Finanziario: “Blocco del mercato e un anno senza coppe” – Calciomercato.it

Tutto dopo l’Assemblea con la quale il club bianconero ha approvato il bilancio. La notizia non può certo fare piaci al popolo della Vecchia Signora

E’ tempo di bilanci in casa dei club di Serie A. Nelle scorse ore è toccata all’Assemblea degli Azionisti della Juventus, all’Allianz Stadium, approvare quello relativo alla stagione 2023-24.

I conti, come è noto, non sorridono ai bianconeri che chiudono l’esercizio con ricavi per 395 milioni, 400 milioni di costi operativi, 180 milioni di ammortamenti, un risultato operativo di 175 milioni e un risultato di esercizio negativo per circa 200 milioni. Numeri non certo positivi, che stanno finendo sotto la lente di ingrandimenti di tifosi, critici e giornalisti.

Juventus, conti in rosso: il parere di Paolo Ziliani

Così a commentare l’operato della Juventus, ci ha pensato anche Paolo Ziliani, sfruttando il proprio profilo di X: “Quello che in assemblea nessuno ha detto – scrive il noto giornalista -, la Juventus non ha rispettato il FPF UEFA, pagherà 20 milioni di multa, nel 2026 sarà bloccata sul mercato e rischia una seconda esclusione dalle coppe”.

Paolo Ziliani, senza peli sulla lingua, ha poi aggiunto: “E’ come successo al Milan, in virtù dell’accordo siglato due estati fa la Juve si era impegnata a non superare i 60 milioni di perdite nei tre successivi anni: ebbene, nei primi due ne ha persi 322,9 e anche il prossimo bilancio sarà chiuso in rosso. Essendo recidiva, Madama andrà inevitabilmente incontro, oltre che alla multa, a una sanzione che le verrà inflitta nel 2026 a bilancio 24-25 chiuso: blocco del mercato per una o più sessioni o esclusione dalle coppe”. Se il disegno fatto da Ziliani dovesse essere davvero corretto, si prospettano tempi duri per la Juventus.Â

Il popolo bianconero, nel frattempo, prova a pensare al campo e alla partita contro il Torino. L’inizio di stagione, nonostante un mercato roboante, non è stato proprio quello atteso. Thiago Motta e i suoi uomini sono solamente al sesto posto, con ventuno punti, frutto di cinque vittorie e sei pareggi. Serve un cambio di passo per avvicinarsi ancora più concretamente alla vetta della classifica. Anche in Champions League la Juve deve cambiare marcia: i bianconeri, infatti, sono solamente undicesimi dopo due vittorie, un pareggio e una sconfitta, con sette punti.