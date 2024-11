Cagliari-Milan, novità UFFICIALE dell’ultim’ora: altro debutto a sorpresa

Il Milan si appresta ad affrontare il Cagliari nel secondo anticipo del sabato: c’è una novità a sorpresa

Si avvicina il fischio d’inizio della sfida tra Cagliari e Milan, con una clamorosa quanto inattesa novità di formazione dell’ultim’ora.

Cresce l’attesa per il fischio di inizio di Cagliari-Milan, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A e secondo anticipo del sabato dopo la gara tra Como e Genoa (giocata giovedì), quella tra Lecce ed Empoli di venerdì sera e lo scontro salvezza tra Venezia e Parma delle 15.

Quella tra le squadre di Davide Nicola e Paulo Fonseca sarà una partita comunque storica per il Milan e per il calcio italiano, dato che si registrerà il debutto da titolare di Francesco Camarda, scelto dal tecnico del Diavolo per sostituire l’infortunato Alvaro Morata. Una giornata storica, ma quello dell’attaccante classe 2001 non sarà l’unico debutto da titolare nel massimo campionato italiano che si registrerà all’Unipol Domus di Cagliari.

Cagliari – Milan, la formazione cambia in extremis

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, avrebbe infatti deciso di cambiare la formazione rispetto a quelle che erano le indicazioni della vigilia provenienti dalla Sardegna.

Tra i pali della formazione sarda non ci sarà il titolare Simone Scuffet, finora sempre schierato nelle undici partite di campionato giocate fino a questo momento. Al suo posto, a difendere la porta del Cagliari ci sarà Alen Sherri, portiere albanese classe ’97 arrivato la scorsa estate dagli albanesi del KF Egnatia per una cifra di circa 350mila euro.

Una scelta a sorpresa quella del tecnico rossoblu, dato che fino a questo momento Simone Scuffet era stato il titolare indiscusso in casa Cagliari. E invece, nonostante il coefficiente di difficoltà della partita (il Milan è reduce dall’impresa in Champions League sul campo del Real Madrid) Davide Nicola potrebbe affidare ad Alen Sherri il compito di difendere i pali del Cagliari che nella passata stagione è arrivato a collezionare ben undici clean sheet in trentaquattro partite, arrivando a giocare anche in Champions League prima del suo arrivo in Italia.