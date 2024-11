Tentazione Calhanoglu, 45 milioni: così l’Inter deve cederlo

La società nerazzurra può dire sì all’offerta per il centrocampista turco: c’è già la cifra per il via libera alla cessione

È sua la firma sull’ultima vittoria Champions. Dopo l’infortunio Hakan Calhanoglu è tornato e lo ha fatto con la specialità della casa: il calcio di rigore. Freddissimo nel battere Raya dagli undici metri, il centrocampista turco ha dimostrato di essersi completamente ripristinato dopo il problema fisico e contro l’Arsenal ha sfornato una prestazione molto positiva.

Non una sorpresa per chi si è affermato come uno dei migliori interpreti del proprio ruolo ed allora appare scontato che sul suo nome si siano mosse anche le grandi squadre europee. In estate il Bayern Monaco ha bussato alla porta di Calhanoglu e dell’Inter, ricevendo però in cambio un rifiuto da entrambe le parti.

I bavaresi hanno così chiuso per Palhinha, ma il portoghese finora ha reso ben al di sotto delle aspettative e non in linea con l’investimento da oltre 50 milioni fatto dalla società tedesca. Ecco allora che il suo nome potrebbe anche finire nuovamente e clamorosamente sul mercato e su chi punterebbe il Bayern al suo posto? Ovviamente su Calhanoglu.

Inter, Calhanoglu tra Bayern e City: la situazione

Stando a quanto riferisce ‘caughtoffside.com’, infatti, il centrocampista dell’Inter sarebbe nuovamente finito nel mirino del Bayern Monaco e questa volta ci sarebbe un’apertura da parte dello stesso calciatore, attratto dalla possibilità di intraprendere una nuova sfida.

Inoltre, l’Inter potrebbe accettare una cifra intorno ai 45 milioni di euro: dovesse arrivare un’offerta di questo tenore, i nerazzurri potrebbero dare il via libera alla cessione di Calhanoglu. Non solo Bayern per l’ex Milan: anche il Manchester City ha chiesto informazioni in passato su di lui e sta seguendo ora l’evolversi della situazione.

Il portale ritiene però il Bayern più avanti nella possibile trattativa per strappare il turco all’Inter. Serve però una offerta molto importante, in linea con il valore del calciatore: 45 milioni di euro è la somma che potrebbe essere sufficiente almeno per sedersi al tavolo a parlare. Dalla Germania sono pronti ad intavolare la trattativa e, stando al portale britannico, da Calhanoglu questa volta potrebbe non arrivare il ‘no, grazie’ detto quest’estate.