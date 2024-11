Problema alla caviglia, big KO: ecco cosa è successo

L’infortunio ha costretto l’allenatore a richiamare immediatamente il suo jolly in panchina. Da capire l’entità del guaio fisico: gli ultimi aggiornamenti

Dopo la scorpacciata di gol ed emozioni offerti dagli impegni europei, la Serie A è già entrata nel vivo. In un turno di campionato che potrebbe fungere da vero spartiacque per confermare o ridisegnare ruoli di forze e gerarchie al vertice, occhio alle squadre che stanno provando a sgomitare nei bassifondi della classifica. Ne sa qualcosa il Lecce, che ha chiuso il primo tempo della sfida del ‘Via del Mare’ sotto di un gol per effetto della rete messa a segno da Pellegri.

In un primo tempo sostanzialmente soporifero, a spezzare l’equilibrio del match è stato un lampo dell’attaccante dell’Empoli in grado di capitalizzare un’occasione molto ben costruita. Pur provando ad abbozzare una reazione, i salentini – se si esclude una girata volante dal cuore dell’area di rigore – non sono riusciti a creare particolari grattacapi alla difesa dei toscani. Inoltre, qualche minuto prima di incassare la rete che ha permesso ai toscani di portarsi momentaneamente in vantaggio, Gotti era stato costretto a varare un cambio forzato a causa del problema alla caviglia accorso a Banda.

Lecce-Empoli, Banda non ce la fa: cambio obbligato

A ridosso del diciottesimo minuto di gioco, Banda è stato infatti sostituito dopo aver provato a stringere i denti. Pur toccandosi in svariate circostanze la caviglia sinistra, il jolly del Lecce ha tentato per un paio di minuti di monitorare la tenuta del caviglia, salvo poi accomodarsi in panchina.

Si tratta di una tegola sicuramente importante per Gotti, chiamato a ribaltare in corsa i suoi programmi per una gara poi ulteriormente complicatasi dopo la rete messa a segno da Pellegri. Da valutare il problema accusato Banda, uscito comunque sulle sue gambe sia pur esternando un’evidente smorfia di dolore. Le condizioni dell’esterno zambiano andranno dunque monitorate con estrema attenzione.