“Pagano la clausola”, follia a gennaio: colpo Osimhen

L’attaccante nigeriano, ancora di proprietà del Napoli, continua a segnare e si scatena l’asta: follia pronta, cosa sta succedendo

E sono sei, in otto partite. Victor Osimhen anche in Turchia dimostra di non aver perso il vizio del gol. Due li ha realizzati in Europa League nella vittoria del Galatasaray contro il Tottenham. Una doppietta decisiva per superare gli Spurs e portarsi momentaneamente in testa alla classifica.

Arrivato a settembre in prestito dal Napoli, dopo che per tutta l’estate si sono rincorse le voci sull’interesse di Psg e Chelsea, il bomber nigeriano ha la possibilità di lasciare Istanbul già a gennaio di fronte al pagamento della clausola (ribassata) presente nel contratto. Una possibilità che qualche club è pronto a sfruttare: stando a quanto riferisce Buchi Laba, giornalista nigeriano molto vicino al calciatore, ben quattro club avrebbero già contattato la società di De Laurentiis per avvisare di essere disposti a pagare la clausola di Osimhen.

Un affare da 90 milioni di euro che potrebbe però non andare in porto, almeno non nel mese di gennaio.

Calciomercato Napoli, lo vogliono a gennaio: la risposta di Osimhen

Buchi Laba sul proprio profilo X scrive, infatti, subito dopo la partita tra Galatasaray e Tottenham: “Quattro club hanno contattato il Napoli per fare un affare con Victor Osimhen! Sono disposti a pagare la nuova clausola rescissoria di 75 milioni di sterline. Sono disperati, ma ciò non accadrà perché Victor ha dato al Galatasaray la sua parola che non se ne andrà a gennaio 2025″.

Questo però difficilmente fermerà i club interessanti, tanto che il giornalista nigeriano si lascia andare ad una previsione: “A giugno sarà una follia”. In estate la clausola di Osimhen è destinata a scendere ulteriormente a 75 milioni di euro, diventando ancora più appetibile per i club interessati al calciatore. Tra questi nelle scorse settimane è stata inserita anche la Juventus che dovrà acquistare un bomber per la prossima stagione, ma l’approdo in bianconero appare ad oggi molto complicato considerato che la clausola non dovrebbe essere valida in Italia.