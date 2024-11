Occasione low cost dal Manchester United: il Milan fiuta l’affare

Il Milan lavora sul presente e sul futuro guardando anche alle migliori occasioni di mercato in giro per l’Europa. Un nome intrigante potrebbe arrivare dalla Premier League

Il Milan è reduce da quella che è forse la vittoria più bella e significativa della stagione fino a questo momento. In settimana la truppa di Fonseca ha fatto bottino pieno battendo a domicilio il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti con un sonoro 3-1.

Vittoria fondamentale per il cammino Champions di Morata e soci, ma anche e soprattutto per il morale della squadra rossonera, caricata dall’aver mandato al tappeto in maniera così importante i campioni d’Europa in carica. Un successo che conferisce quindi sicurezze ad un club che spesso in questa prima metà di annata ha incontrato difficoltà.

Al netto del campo però la società milanista guarda con grande attenzione anche al calciomercato e alle possibili occasioni che lo stesso potrebbe offrire da qui al termine dell’attuale stagione, con un occhio anche a quello che potrà essere il domani. In questo senso il focus è sulla difesa, dove il Milan potrebbe andare a piazzare un rinforzo interessante per incrementare il pacchetto centrale a disposizione di Paulo Fonseca.

La chance giusta potrebbe arrivare da una big di Premier League che anche quest’anno sta vivendo parecchie difficoltà.

Calciomercato Milan, occasione Lindelof dal Manchester United: la situazione

Il mirino rossonero sarebbe puntato sul Manchester United, che ha peraltro recentemente cambiato allenatore col prossimo approdo di Amorim.

Stando a quanto evidenziato da ‘caughtoffside’ il futuro di Victor Lindelof allo United resta incerto e la situazione del difensore centrale all’Old Trafford è un’opportunità che il Milan starebbe cercando di cogliere al volo. Lo svedese classe 1994 vedrà scadere il contratto con il Manchester a fine stagione e, finora, non sembra che gli verrà offerto un nuovo accordo.

Potrebbe essere quindi a fine ciclo Lindelof che ha collezionato 266 presenze con i ‘Red Devils’. Senza rinnovo potrebbe diventare una bella occasione low cost per il Milan da inizio anno, nell’ottica soprattutto di un possibile colpo a zero per l’estate.