Lazio-Porto, l’amarezza di Vitor Bruno: “Risultato ingiusto, siamo delusi. Una cosa ci ha traditi”

Le parole dell’allenatore del Porto Vitor Bruno dopo la sconfitta beffarda all’Olimpico contro la Lazio arrivata solo al 92′

La Lazio vince anche contro il Porto grazie alla rete nel recupero di Pedro che vale i 12 punti in 4 partite e la testa solitaria della classifica. Partita equilibrata, non particolarmente bella sotto alcuni aspetti, ma alla fine la squadra di Baroni dimostra di volere di più questa vittoria.

Nel postpartita le parole dell’allenatore dei Dragoes Vitor Bruno che mastica amarissimo: “Il risultato è un’ingiustizia, la partita è stata equilibrata, potevamo segnare nel primo tempo e loro segnano a fine tempo su palla inattiva. Poi nella ripersa è successo quello che è successo, siamo delusi ma mancano quattro partite, dobbiamo leggere meglio la gara e il contesto. La testa è già alla prossima. Non siamo abituati a perdere, ma ora dobbiamo pensare al Benfica. Dobbiamo pensare ad analizzare le partite e a come migliorare, abbiamo pochi giorni tra una partita e l’altra. Dobbiamo avere l’anima giusta, so cosa sta succedendo nello spogliatoio, abbiamo 4 punti, ma dobbiamo trovare la forza di preparare la partita col Benfica”.

Mancata esperienza dopo lo svantaggio? “La situazione è semplice, siamo a 4 partite e 4 punti, ne mancano 4 ed è tutto aperto. Dobbiamo pensare di partita in partita, qualcuna davanti può cadere, altre dientro possono migliorare, il nostro obiettivo è vincere sempre. Sull’esperienza sì, è accaduto in passato e ora di nuovo, avevamo grande voglia di vincere ma forse dovevamo essere più equilibrati, siamo stati traditi forse da questo”.