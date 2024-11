Juventus, Giuntoli lo prende a gennaio: acquisto ‘senza senso’ per i tifosi

Juventus pronta a intervenire sul mercato a gennaio, il primo innesto bianconero è un nome che spiazza tutti: non sarà né un difensore né un attaccante

Si avvicina il calciomercato di gennaio, una sessione quella invernale che come sempre avrà la sua importanza per quelli che potranno essere i movimenti delle big. Attenzionate tutte quelle squadre che hanno bisogno di colmare qualche lacuna rispetto alla costruzione attuale delle rose, dunque in particolare la Juventus.

Bianconeri che a livello di infortuni in questo periodo sono stati piuttosto sfortunati, dovendo fare i conti con una lunga serie di assenze. L’infermeria si sta gradualmente svuotando dando un po’ di respiro a Thiago Motta, ma ci sono due lungodegenze che peseranno ancora molto per il club torinese. Vale a dire, l’assenza di Milik e soprattutto quella di Bremer.

Coperta piuttosto corta in attacco e in difesa, per la mancanza di un valido vice Vlahovic e di un perno centrale a proteggere la porta. Sono questi i due profili su cui la Juventus sarà chiamata a investire principalmente. Per la verità, Giuntoli ha dichiarato pubblicamente che le attenzioni verranno rivolte soprattutto al difensore centrale e che per il momento per l’attacco non ci sarebbe stringente necessità, anche perché c’è la possibilità di provare a recuperare Milik da fine dicembre. Ma il direttore tecnico bianconero starebbe programmando una mossa a sorpresa, che nessuno si aspettava.

Juve, un centrocampista tuttofare per Thiago Motta: offerta per Sabitzer

In mezzo, fin qui, non ha reso granché Douglas Luiz. E per questo la Juventus potrebbe cercare una alternativa, mettendo nel mirino Marcel Sabitzer del Borussia Dortmund.

L’austriaco ha grande fisicità e qualità per svolgere al meglio le due fasi. Secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, la Juventus avrebbe in mente una offerta da 15 milioni di euro ai tedeschi per accaparrarsi il 30enne. Cifra che potrebbe venire incontro alle necessità dei teutonici, che in questo modo potrebbero reinvestire sul mercato a propria volta per rinnovare la squadra. Molti tifosi bianconeri, tuttavia, ritengono “senza senso” la ricerca di un altro centrocampista quando ci sono da risolvere i problemi in difesa e in attacco.