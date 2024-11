Mancini non basta: la Roma fermata dall’Union Saint-Gilloise

Pareggio tra la squadra di Juric e la formazione svizzera: in vantaggio con il gol del difensore, i capitolini vengono raggiunti da Mac Allister

Finisce 1-1 la sfida tra l’Union Saint-Gilloise e la Roma: i giallorossi cullano soltanto per pochi minuti la speranza di portare a casa l’intera posta, ma subiscono nel finale la rete del pareggio.

Primo tempo all’insegna della noia, con la formazione di Juric che parte un po’ in sordine e subisce le avanzate dei padroni di casa: prima Khalaili quindi Sykes ed infine Niang impensieriscono Svilar, senza però trovare il vantaggio. Con il passare dei minuti la Roma conquista campo, anche se di veri pericoli in tutta la prima frazione di gioco non se ne vedono.

Il risultato all’intervallo è quindi 0-0 e nella ripresa i capitolini provano con maggior intraprendenza a farsi vedere dalle parti di Moris. Così al 52′ Baldanzi ha la palla gol più importante del match con una conclusione che si stampa sul palo. L’equilibrio non sembra volersi sbloccare, ma al 62′ Mancini approfitta di una disattenzione del portiere di casa e su cross di Pellegrini insacca.

Europa League, la Roma non va oltre il pari: marcatori e classifica

Sembra poter essere il gol che mette in discesa la partita per i giallorossi ed, invece, l’Union Saint-Gilloise trova il pareggio dopo 15 minuti. È Mac Allister a depositare il pallone alle spalle di Svilar e far esplodere il pubblico di casa.

Nei minuti finali, Juric ci prova mettendo in campo anche Soulé: la Roma prova ad occupare con costanza la metà campo avversaria, ma non riesce a creare pericoli reali. Finisce così 1-1 con i giallorossi che salgono a quota 5 punti in classifica e manca l’appuntamento con la seconda vittoria in Europa League.

Union Saint-Gilloise-Roma 1-1: 62′ Mancini (R), 77′ Mac Allister (U)

CLASSIFICA: Galatasaray*, Eintracht Francoforte* e Athletic Bilbao* 10; Lazio, Tottenham, Anderlecht e Steaua* 9; Ajax, Rangers*, Olympiacos*, Midtjylland*, Bodo Glimt *7; Lione, Besiktas 6; Fenerbahce e Roma* 5; Porto, Slavia Praga*, Real Sociedad, Hoffenheim, Eslfsborg* e Braga* 4; Viktoria Plzen, Manchester United, Ferencvaros, Az Alkmaar, Malmoe, Qarabag*, Twente* 3; Union St Gilloise*, Nizza* 2; Paok, Rigas, Ludogorets* 1; Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev 0