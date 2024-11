Juventus, UFFICIALE l’approvazione del bilancio: quasi 200 milioni di passivo

La Juventus approva il bilancio della stagione 2023/2024: definitivo e ufficiale il passivo degli ultimi dodici mesi, che si attesta vicino ai 200 milioni

Dopo il pareggio contro il Lille in Champions League e in attesa del derby di campionato contro il Torino, a chiudere un ciclo molto intenso di partite, per la Juventus anche quella di oggi è stata una giornata piuttosto significativa. In sede, infatti, si è svolta la tradizionale assemblea degli azionisti. Al termine della quale, il club bianconero ha approvato il bilancio relativo alla scorsa stagione amministrativa e agonistica.

Nel corso dell’assemblea degli azionisti, non sono mancate dichiarazioni polemiche, ma l’approvazione del bilancio è avvenuta regolarmente, con il 99,2% dei voti favorevoli. Al termine dell’assemblea dei soci, la Juventus ha chiarito, con un comunicato stampa, l’ammontare delle perdite per l’annata in esame e diverse altre voci riguardanti l’attività del club.

Juventus, le perdite ammontano a 199,2 milioni: il chiarimento sulla copertura

La perdita di esercizio, per l’esattezza, ammonta a 199,2 milioni di euro. Una cifra che da parte del club è stata coperta integralmente, nello specifico, con la Riserva da sovrapprezzo azioni.

Nel corso della riunione, dalla voce dell’amministratore delegato Scanavino, sono arrivate ulteriori delucidazioni. L’effetto finale negativo del calciomercato si assesta sui 44 milioni di euro. Il passivo stimato dalla mancata partecipazione alla Champions League dello scorso anno è di 130 milioni di euro, ma, come dichiarato dal dirigente, la proiezione in termini di risultato netto per il futuro è positiva. Tra le voci positive, quelle legate agli abbonamenti, oltre 19mila, che potrebbero generare un nuovo record di ricavi per la prossima stagione. Nessuna indicazione giunta dalla società di revisione su quanto relativo all’esercizio concluso il 30 giugno.