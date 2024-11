Inzaghi e la tentazione Premier League: Allegri per l’Inter | VIDEO CM.IT

Tentazione Premier per Simone Inzaghi e rispunta Massimiliano Allegri per la panchina dell’Inter. Tutti gli aggiornamenti nel nostro video

“Quello della Premier è un calcio affascinante, non nego che ci sia stata la possibilità in passato. Sia quando ero alla Lazio che da quando sono all’Inter. Quello inglese è un calcio affascinante e che intriga, ma al momento sto bene all’Inter. Poi per quel che riguarda il futuro non ho certezze”. Prima della sfida all’Arsenal, Simone Inzaghi aveva parlato così della Premier League.

Inzaghi non ha dato certezze sul suo futuro, nonostante un nuovo contratto già firmato con i nerazzurri, e riemergono le sirene della Premier League. Nelle scorse settimane in Inghilterra si era parlato di un forte interessamento del Manchester United per strappare nell’immediato Simone Inzaghi all’Inter. Poi hanno deciso di pagare la clausola rescissoria allo Sporting per Amorim. Si era parlato anche di Liverpool quando Klopp annunciò l’addio al Liverpool, in passato anche del Tottenham.

Queste sirene ritornano a galla a maggior ragione dopo le dichiarazioni in conferenza stampa pre Inter-Arsenal. Il tecnico nerazzurro ha strizzato l’occhio alla Premier ed in caso di fine ciclo all’Inter il suo futuro potrebbe essere proprio in Inghilterra. Nel nostro video abbiamo così commentato il sondaggio lanciato sui canali social: chi al posto di Inzaghi in caso di separazione con l’Inter.

Inter, tentazione Premier per Inzaghi: rispunta Massimiliano Allegri

Il nome più gradito, molto apprezzato e già seguito anche da Marotta, è quello dell’ex allenatore di Milan e Juventus Massimiliano Allegri.

Non è da escludere un possibile futuro in nerazzurro per il grande ex Juve, ancora libero ed in attesa di una chiamata dopo la brusca separazione con i bianconeri. Il tecnico toscano punta a ritornare in Serie A, ma per l’Inter potrebbe dover aspettare ancora a lungo. Per il momento, infatti, Simone Inzaghi è saldissimo alla guida dell’Inter. Solo la Premier League potrebbe far vacillare l’allenatore nerazzurro in futuro.