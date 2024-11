Inter-Arsenal non è finita, chiesta la ripetizione: “Qualcosa di incredibile”

L’Inter vince contro l’Arsenal grazie a un rigore di Calhanoglu, ma il postpartita è caldissimo per l’episodio del primo tempo

L’Inter vince di misura contro l’Arsenal, centrando un successo fondamentale per la classifica di Champions che la vede ora nel gruppone delle prime. Con questi tre punti i nerazzurri possono godere di un minimo di tranquillità che tante altre big per ora non possono avere, dal PSG al Real Madrid allo stesso Manchester City. Anche perché la difesa è solidissima in Europa, non avendo subito neanche un gol in quattro partite.

A San Siro ieri ha deciso una rete di Calhanoglu su calcio di rigore giusto sul gong del primo tempo. Poi l’Arsenal ha cercato in tutti i modi di pareggiare, nella ripresa ma non solo c’è stato per larghi tratti un vero e proprio assedio da parte dei Gunners, con un quantitativo enorme di calci d’angolo battuti, di cross messi in mezzo e qualche buona occasione. Ma la difesa nerazzurra è stata un muro, soffrendo ma non rischiando oltremodo. Probabilmente la squadra di Simone Inzaghi ha corso il pericolo più grosso nel primo tempo sul contatto tra Sommer e Merino che ha scatenato le proteste dei londinesi che volevano un calcio di rigore. Lo stesso Calvarese in diretta su ‘Prime Video’ durante la partita ha ammesso che il penalty poteva pure essere concesso. Ma anche la rabbia inglese non si è affatto placata nel post gara. A ‘TNT Sports’ ha commentato così Martin Keown, ex giocatore dell’Arsenal: “È estremamente frustrante. Si sta rovinando il nostro gioco e ha sicuramente rovinato in qualche modo la prestazione dell’Arsenal a metà gara”.

Inter-Arsenal, Paul Merson furioso per il rigore non dato su Merino: “Sommer gli stacca la testa”

Ovviamente in Inghilterra si è parlato tantissimo dell’episodio del rigore non concesso all’Arsenal per il contatto tra Sommer e Merino, col portiere che colpisce il centrocampista avversario ma dopo che aveva concluso in porta di testa. E la furia di alcuni ex giocatori Gunners è palese: “Arriva prima del portiere, prende la palla e poi il portiere gli ‘stacca’ la testa. Gli ha letteralmente staccato la testa, un doppio colpo. Se questo non è rigore… Invece si continua a giocare. Incredibile”, aggiunge Paul Merson.

Sui social i tifosi inglesi continuano a essere furiosi e invocano la ripetizione del match viziato da errore arbitrale e Var. Come lo stesso Arteta in conferenza, che ha protestato per il “pugno di Sommer” nei confronti di Merino. Soprattutto in relazione al rigore che è stato invece assegnato all’Inter per fallo di mano: “Non capisco. Non poteva reagire perché la palla era molto vicina, non poteva fare altrimenti. Invece decidono che è rigore. Ma se lo era quello, allora su Merino era 100% rigore per noi”.