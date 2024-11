Bufera Inter-Arsenal, scoppia il caso: “Scandaloso”

La sfida Champions tra nerazzurri e Gunners ha un protagonista inatteso e i tifosi si scatenano: scoppia la polemica

Primo tempo di marca nerazzurra in Inter-Arsenal. La formazione di Inzaghi approccia meglio il match e dopo pochi minuti sfiora la rete con Dumfries che colpisce la traversa.

I padroni di casa riescono a tenere il pallino del gioco e a farsi vedere con costanza dalle parti di Raya. Con il passare dei minuti però la formazione di Arteta è riuscita ad entrare nel match e a provare a rendersi pericolosa, anche se non riuscendo mai a impensierire seriamente Sommer. In una situazione di grande equilibrio basta poco a spostare la direzione della partita e ogni decisione, anche da parte dell’arbitro, può rivelarsi fondamentale.

Ecco allora che proprio la direzione di gara di Kovacs finisce nel mirino della critica. Sono almeno un paio le scelte fatta dall’arbitro rumeno che lasciano perplessi i tifosi dell’Inter. La prima riguarda l’ammonizione per Lautaro Martinez prima della battuta di un calcio d’angolo da parte dell’Arsenal, ma anche un fallo non fischiato a Calhanoglu su una ripartenza dell’Inter.

Inter-Arsenal, tutti contro Kovacs: “Imbarazzante”

Una serie di fischi (o non fischi) che fa scatenare i tifosi su X con gli interisti che si sbizzarriscono nell’individuare gli errori del fischietto rumeno.

“Abbiamo già l’arbitro protagonista perfetto” scrive un utente, ma altri vanno anche oltre: “Arbitraggio scandalo” scrive un tifoso dell’Inter ed un altro definisce imbarazzante l’ammonizione di Lautaro Martinez. Ma si protesta anche in direzione opposta. Nel mirino è finita un’uscita di Sommer che, mancando il pallone, colpisce in testa Merino: per Kovacs però non c’è nulla di irregolare e qualcuno su X torna a parlare di Marottaleague. Nel finale di tempo poi, rigore assegnato ai nerazzurri per un fallo di mano e gol di Calhanoglu.

Ecco alcuni tweet:

Abbiamo già l’arbitro protagonista perfetto — Gaji ⭐️ ⭐️ (@Gajasso0) November 6, 2024

A posto abbiam già beccato l’arbitro che deve fare il protagonista — G (@HeelGianz) November 6, 2024

Arbitro dal cartellino facile tranne che con Senesi — Il fantastico filotto di Ivan Juric (@ASREpidemic) November 6, 2024

Arbitraggio scandaloso, 2 testate, una manata in faccia a Dumfries, spinta plateale su Lautaro e si prende il giallo, ripartenza abbattono Chala, nemmeno fallo. Li ha visti in difficoltà e li sta aiutando #InterArsenal — Pietro Branca (@georgatoss) November 6, 2024

ha ammonito lautaro per cosa? ahahahahahahaha #InterArsenal — silvia⭐⭐ (@Believe__) November 6, 2024

Il giallo a #Lautaro è una stronzata difficile anche da pensare….#InterArsenal — DiegoR (IM 🌟🌟#spuntaNERazzurra) (@DieR23) November 6, 2024

Non male questa ammonizione a lautaro e Gabriel. L’arbitro, uomo fantasioso, ha deciso che è vietato marcarsi in area. — Daxo (@DaxoBlaNBlu) November 6, 2024

Ma su Frattesi è giallissimo. La testata su Taremi giallo.

Non dimentichiamo che alcune delle partite più vergognose, dal punto di vista arbitrale, della nostra storia sono contro le inglesi — ilMalpensante (@il_Malpensante) November 6, 2024

Rigore netto per fallo di sommer non dato,la marottaleague anche in europa #InterArsenal — Giovanni 1️⃣9️⃣ (@Sagitto1978bis) November 6, 2024