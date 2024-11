Il Milan perde Morata: è in ospedale, niente Cagliari | CM.IT

Le ultimissime sull’attaccante spagnolo, costretto a saltare la sfida contro i sardi di sabato sera. Ecco cosa è successo in allenamento

Dopo la vittoria contro il Real Madrid, il Milan deve fare i conti con uno stop davvero pesante da digerire. I rossoneri perdono, infatti, uno dei loro leader per la trasferta in Sardegna.

Contro il Cagliari, infatti, non ci sarà Alvaro Morata, per via di un trauma cranico, rimediato – come appreso da Calciomercato.it – nel corso dell’allenamento di oggi. Uno scontro di gioco davvero forte, raccontano i presenti, che non gli permetterà di giocare sabato sera. La risonanza effettuata ha dato fortunatamente esito negativo, ma in questi casi, come da prassi, il calciatore sarà chiamato a rimanere sotto controllo in ospedale nel corso delle prossime ore.

Paulo Fonseca, che non aveva molte intenzioni di cambiare il proprio Milan, dopo il successo contro il Real Madrid, sarà dunque costretto a sostituire il numero sette rossonero. Al posto di Alvaro Morata si scalda ovviamente Tammy Abraham, che contro i Blancos ha ritrovato il campo dopo i guai alla spalla.

Milan, il punto sull’attacco: la situazione senza Alvaro Morata

Le condizioni dell’inglese, che gioca con un tutore, non sono, però ottimali, come d’altronde quelle di Luka Jovic, alle prese con la pubalgia. E’ probabile dunque che il tecnico portoghese decida di convocare ancora una volta Francesco Camarda.

Per quanto riguarda il resto dell’attacco, Fonseca dovrebbe continuare a puntare su Rafa Leao. Il ferro d’altronde va battuto finché è caldo, ma Noah Okafor potrebbe comunque avere il suo spazio. Oltre al suo ruolo classico sulla sinistra, lo svizzero, potrebbe essere impiegato anche da punta centrale. La novità rispetto al Bernabeu potrebbe essere rappresentata da Samu Chukwueze, che ha voglia di tornare a fare la differenza sulla destra. Al centro, quindi, dovrebbe agire, ancora una volta, Christian Pulisic. L’americano è un po’ stanco, ma rinunciarci è praticamente impossibile.