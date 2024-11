Guardalinee colpito, partita sospesa: Genoa-Como nel caos

Episodio accaduto durante il secondo tempo dell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A: la denuncia dell’assistente dell’arbitro

Secondo tempo incandescente tra Genoa e Como: le due squadre si stanno affrontando nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. I lariani hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio grazie alla rete di Da Cunha, ma nella ripresa accade di tutto con la direzione di gara di Rapuano che finisce nel mirino di Gilardino, ma anche del pubblico di casa.

Proprio dagli spalti piovono oggetti in campo e il direttore di gara deve fermare il gioco per qualche secondo. Questo perché uno degli assistenti, il guardalinee Zingarelli, si avvicina a Rapuano e gli spiega di essere stato colpito da un oggetto. Inevitabile fermare il gioco per far calmare la situazione: in un paio di minuto tutto torna alla normalità e il match può riprendere.

Gli animi però restano incandescenti con un intervento poco dopo di Goldaniga su Vogliacco che riaccende il clima. Ammoniti entrambi i giocatori con il genoano che sembra rivolgersi al pubblico e invitarlo ad evitare nuovi comportamenti che avrebbero messo a rischio il match.

Genoa-Como, gol annullato a Cutrone

Un clima bollente al Marassi e che si accende ancora qualche minuto più tardi quando Cutrone, servito da Nico Paz, realizza il gol del 2-0. Esultanza dei lariani inutile però perché, dopo revisione al Var, l’arbitro annulla tutto per un fuorigioco.

Il match resta quindi in equilibrio e nella mischia viene lanciato anche Mario Balotelli: al minuto 71′ l’attaccante prende il posto di Ekhator al fianco di Pinamonti nell’attacco del club rossoblù. Per Supermario è la seconda apparizione con la maglia del Genoa dopo i pochi minuti disputati a Parma, con tanto di ammonizione e proteste.

Grande tensione per un match importante per la zona salvezza: il Genoa e il Como, infatti, sono entrambe a 9 punti, in piena zona retrocessione e cercano punti preziosi per poter dare maggior concretezza alle chance salvezza.